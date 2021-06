Aseguran que "todas las vacunas son altamente eficaces, incluso con la cepa Delta"

En el marco del plan de vacunación que está llevando adelante el Gobierno nacional, existen varias dudas acerca de la combinación de vacunas de distintos laboratorios.

Al respecto, el científico y biólogo molecular Ernesto Resnik afirmó en CADENA OH! que "se pueden mezclar y no hay ningún motivo para no hacerlo; para el sistema inmune, es posiblemente mejor".

"No solo se pueden mezclar, sino que además es beneficioso y a lo largo de la historia se ha hecho muchas veces", añadió.

Asimismo, sostuvo que si se demora la colocación de la segunda dosis eso no genera inconvenientes. "Lo mejor es estar inmunizado lo antes posible, pero con una dosis alcanza y la segunda se puede colocar en cualquier momento", dijo.

Consultado sobre la eficacia de las vacunas ante el surgimiento de una nueva cepa -la variante Delta-, Resnik explicó que "todas las vacunas tienen alta efectividad" y agregó: "Hoy nos venimos salvando del problema de las variantes, pero puede que surja alguna cepa y que no exista solución".

Por último, consideró que "estamos en una carrera entre el virus y la vacuna" y aseveró: "Cuanto más se retrase el virus y más se avance con la vacuna, más rápido vamos a salir de este problema".

