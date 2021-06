Pidieron no caminar sobre la manta protectora del Túnel Subfluvial

Augusto Cortés, director técnico del Túnel Subfluvial, explicó a Cadena OH! que, por los niveles del río, no habría riesgo que la estructura subacuática se vea afectada, pero sí, por quienes caminan por sobre la malla protectora.

Mientras se asignó un canal de navegación comercial seguro para las grandes barcazas, en los últimos días se viralizaron fotos de pescadores y kayakistas sobre la manta protectora, cuyos pasos podrían dañar el armazón.

"No se debe transitar, ni acercarse. Se pueden lastimar, no se debe hacer, no deberían acercarse de ninguna manera", dijo Cortés, quien aclaró que esta situación de bajante pronunciada no afecta la seguridad hídrica del túnel.

"Lo que se realiza es un monitoreo permanente para ver el comportamiento de la defensa. Tenemos un grupo de ingenieros hídricos que con una lancha propia y con equipamiento propio chequeamos esta manta", describió.

Asimismo, explicó que un escenario de crecida del río Paraná es más perjudicial que el actual, de bajante. "Hay aproximadamente 21 dunas que en épocas de más de seis metros de altura tienen movimiento. Hoy estamos teniendo una duna de menos altura por día", agregó.

Escuchar también audio completo: