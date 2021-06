Cecilia Carranza y la emoción por ser la abanderada olímpica

Con la emoción aún a flor de piel, contó sus sensaciones tras ser elegida abanderada de la delegación nacional: "Me agarrás más emocionada y sensible de lo que hubiera estado de por sí. Ni me imagino como va a ser. Cuando me enteré no caía. Fueron pasando las horas y lo único que puedo decirte es que estoy muy emocionada, me siento muy afortunada y no paro de llorar. Es un regalo al alma. Es un honor enorme y una responsabilidad bellísima que no te puedo explicar con palabras" expresó.

Pero no sé quedó solo con eso y continuó: "Siempre traté de representar al país de la mejor manera, buscando que cada uno que me conociera se llevara algo lindo. Después uno puede ganar o no, eso es parte del deporte. Lo importante es el trabajo diario que una hace. Y cuando te toca algo así sentís una caricia en el alma".

Y con los ojos vidriosos añadió: "En el momento es como que no caes. Son esas cosas que te dejan tambaleando. Es raro. Pero después de un rato de reflexión y balance me sentí muy agradecida y muy honrada. Miro para atrás y el camino es muy largo. Hubo muchas alegrías y tristezas. Son muchos años dedicada a esto que hago. El año pasado me fui a Europa el 4 de junio y desde entonces solo volví a mi casa en Rosario 3 días para Navidad. Es un sacrificio grande que sigo eligiendo, pero se dejan muchas cosas también" contó.

Cecilia Carranza junto a su compañero Santiago Lange ganaron la medalla dorada en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y ahora serán los portadores de la insignia patria el día de la apertura. Si bien ellos serán los protagonistas principales, está claro que son un equipo que involucra mucha más gente: "Santi y yo vamos a estar caminando con la bandera pero este premio es de todo nuestro equipo también y para todos los que vienen trabajando en esto como la gente del Enard" precisó.

Aquel dorado momento

Tokio será la cuarta participación olimpíca para Cecilia Carranza, quien en Londres 2008 y Beijing 2012 compitió individualmente en Clase Laser y a partir de Río 2016 (junto a Santiago Lange) representan al país en Clase Nacra 17, categoría en la que obtuvieron la histórica dorada en Brasil: "Ganar el oro fue especial y único. Es difícil describirlo con palabras. Pero después de ganar la medalla me acuerdo que sentí mucha paz y tranquilidad porque habíamos trabajado mucho para lograr ese objetivo y eran muy pocas las personas que confiaban en que podríamos dar vuelta el resultado, porque veníamos muy lejos de los rivales pero nosotros confiamos y fuimos encontrando muy cerca de los Juegos el nivel que pretendíamos. Y la Medal Race (la carrera final) fue un buen resumen de 20 minutos de aquello: tuvimos que superar muchos obstáculos y dificultades pero tuvimos la fortaleza para salir adelante" explicó

Su compañero y gran maestro

Santiago Lange es uno de los deportistas más experimentados y exitosos de nuestro país: los de Tokio serán sus séptimos Juegos Olímpicos y en la mitad de sus anteriores participaciones obtuvo medallas (bronce en Atenas 2004 y en Londres 2008 junto a Carlos Espínola en Clase Tornado) y la mencionada presea dorada en Río junto a Cecilia, quien así explica lo que significa tenerlo como compañero de equipo.

"Soy una afortunada porque navego al lado de una leyenda. Con lo positivo y lo negativo también que eso tiene. Es difícil navegar al lado de una persona así, ya que necesitas una gran fortaleza mental para trabajar al lado de alguien tan especial como es el. Pero a su vez es increíble porque avanzás a pasos agigantados y aprendés muchísimas cosas. De hecho, el mayor salto de calidad en mi carrera deportiva lo dí cuando empecé a trabajar con Santi y su equipo. Yo siempre fui muy dedicada y apasionada por este deporte, pero ellos me ayudaron a saber cuál era el camino específico y dónde invertir tiempo para conseguir los mejores resultados. Hoy me siento una deportista mucho más completa".

Por último, la rosarina habló del sueño de repetir en Tokio el oro obtenido hace 5 años: "Es nuestro gran deseo y estamos trabajando para eso. Nos sentimos bien y fuertes. Creemos en el trabajo que hicimos. Pero estos van a ser unos Juegos especiales por la pandemia, hace mucho tiempo que no tenemos competencias oficiales y no sabemos mucho de nuestros rivales pero nosotros nos sentimos fuertes y tenemos el deseo intacto". Ojalá, una vez más, se cumpla su sueño.

Entrevista de Rosario3