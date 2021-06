Atenas de Santo Tomé profundiza su proceso de desarrollo

El proyecto del hockey de Atenas enfrenta grandes desafíos, al tener que competir con equipos más afianzados y a su vez, alcanzar y mantener a un nivel constante el crecimiento de sus jugadoras. Al trabajo cotidiano en cancha, se suma el optimismo, el esfuerzo y la esperanza como grandes pilares con los que cuentan a mejorar más en cuanto a calidad de juego.

Atenas activó al hockey como disciplina sobre 2018. Lo hizo con infantiles y un año después sumaron Mamis y Caballeros. En 2021, se incorporaron al torneo de Segunda División de la Asociación Santafesina. A lo largo de estos tres años, se formó un equipo de trabajo muy unido, caracterizado por el buen compañerismo y las ganas de crecer y mejorar día a día.

En la actualidad, se constituyó en la única oferta de hockey en Santo Tomé. La dirigencia apuesta a consolidar aún más la disciplina. Es por eso, que la institución mantiene abierta la convocatoria para sumarse a la práctica de este hermoso deporte a toda/o aquel que así lo desee en todas las categorías.

Las distintas categorías del “griego” retomaron los entrenamientos. Guillermo Pagone está al frente de la Primera División femenina. “Estar en un club como Atenas que lleva poco tiempo en el hockey siempre es alentador. Implica un gran esfuerzo armar una estructura en poco tiempo. Una de las impulsoras fue Antonela Granatti que quiso volver a jugar, además de dirigir a los caballeros y me convocó para ser el entrenador de las damas” afirmó el entrenador.

Además, destacó la confianza y el respaldo de la dirigencia. “La disciplina cuenta con un gran apoyo de la Comisión Directiva, eso entusiasma y genera voluntad de sumarse y participar”.

Un gran paso es competir en la órbita competitiva de la Asociación Santafesina. Al respecto el máximo responsable técnico dijo que “Logramos tener un es pacio en el sintético de la ASH. Es un cambio significativo hacerlo en esta superficie teniendo en cuenta que todos los partidos se juegan en este campo de juego. Es muy motivador hacerlo acá”.

El grupo no se achica ante los obstáculos que presenta la pandemia. “El estar encerrado en plena pandemia provoca que haya menos ganas de entrenar pero hay que arrancar de a poco. Iniciamos la semana pasada con una buena cantidad del plantel y nos vamos acomodando paso a paso”, sostuvo Pagone.

Además, se expresó sobre el horizonte que se presenta. “Esperamos que se aclare un poco el panorama competitivo para analizar cuándo se retoma el torneo, si es que van bajando los casos”. A lo que agregó los fundamentos en lo que se sostiene en estos primeros encuentros. “Por lo pronto, apuntamos a entrenar lo físico, técnico y táctico. Todos los aspectos hacen falta trabajar. Estamos abocados a pulir técnicamente lo que más se pueda a cada jugadora. La primera experiencia oficial de partido la tuvieron temporadas anteriores en otra liga”.

Pagone sostuvo las caracte rísticas del plantel que dispone. “La mayoría del equipo NO son jugadoras desde temprana edad. Lo que más me gusta es enseñar técnica y es un grupo que quiere y necesita aprender fundamentos técnicos. Son chicas grandes que tienen sus ocupaciones familiares y laborales. No es fácil coordinar pero siempre tratamos de darles la posibilidad de que aprendan y jueguen.”

Por último, Guille Pagone afirmó que es un equipo en construcción y que es abierto al aprendizaje y a incorporar conocimientos. “Es un grupo que entusiasma para aplicar lo que uno sabe. Deberemos aprovechar el tiempo que tengamos para hacerlo”.

Fuente: Prensa ASH