Los trabajadores de pesca cortaron distintas rutas de la provincia

Luego de las negociaciones fallidas, este miércoles, a media mañana, los trabajadores de la pesca deportiva se manifestaron en distintos puntos de Santa Fe, entre ellos, en uno de los ingresos más importantes a la capital provincial, la ruta nacional 168 a la altura de la fuente de la cordialidad, pero también en la ruta 11 a la altura de Reconquista, sobre la Autopista 9 en Arroyo Seco, en la ruta 1 sobre San Javier, en la ruta 88 y 33, altura Venado Tuerto, y en el puente Rosario-Victoria.

Mientras en algunas localidades la modalidad de los cortes fue total, como en el caso del acceso a la ciudad de Santa Fe, en otras rutas de la provincia se permitió el paso de vehículos cada diez minutos.

“Es un reclamo que hemos manifestado a lo largo de toda la provincia, ya es un persistente alegato que tenemos con las autoridades. Siempre vamos y manifestamos la misma pregunta: por qué la actividad de pesca recreativa, estar en el río en contacto con la naturaleza, sigue siendo la más perjudicada. Nos dicen que la actividad puede generar gran circulación de personas, pero la respuesta no nos convence”, aseguraron referentes del sector.

“Hace dos meses atrás el turismo de la provincia era el orgullo hacia afuera, decían que Santa Fe estaba en el puesto 9 entre las provincias turísticas y ahora parece que somos los enemigos. La actividad que está al aire libre no está permitida, termina siendo una incongruencia no dejar realizar una actividad que no tiene forma de contagiar además que está totalmente protocolizada”, finalizó el referente pesquero.