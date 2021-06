Denise Dumas, preocupada: “Necesito trabajar”

Hace pocos días, levantaron del aire el programa "Hay que ver", conducido por Denise Dumas y José María Listorti. Como consecuencia, la presentadora se quedó sin trabajo y, como a cualquier persona, la invadió de angustia.

“No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito”, confesó la exmodelo. En diálogo con Pía Shaw para el programa radial El espectador (Radio CNN), la exparticipante del Bailando por un sueño (El Trece) se mostró sumamente preocupada por su situación actual. El abrupto final del ciclo le dejó un nivel de incertidumbre, y al respecto señaló: “Para serte sincera, me asusta no tener trabajo”.

La actriz fue clara al explicar que el ingreso que ella generaba realmente era necesario en su hogar. “En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa”, comentó la pareja de “Campi” Martín Mariano Campilongo.

Por otro lado, Denise Dumas habló con mucha fortaleza y seguridad a la hora de relatar cómo le había impactado la noticia que pondría fin a su fuente laboral. “Con los años una se va endureciendo un poco más”, manifestó. Y luego agregó: “Me asusta más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada”. Sucede que no es la primera vez que la presentadora experimenta una situación como esta.

En ese sentido, la rubia recordó el momento en que levantaron del aire Infama, ciclo que conducía junto a Pía a través de la pantalla de América TV. “Cuando terminamos Infama fue una patada. Con Este es el Show (El Trece) no me reponía porque había mucha ilusión detrás de eso. Ahora estoy más mecanizada, una se va curtiendo”, apuntó.

Fuente: Exitoina