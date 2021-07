Fabián Doman dejará los medios

Fabián Doman regresó a Intratables (América) para anunciar oficialmente que deja la televisión, la radio y el periodismo para volver a "otro amor". El conductor reveló que a partir de este 1 de julio se desempeñará como el nuevo Director Institucional de EDENOR.

"Desde mañana (1 de julio) voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importante de la Argentina, hablo de EDENOR"

"Yo no voy a estar más en este programa, tampoco en Radio La Red. No me voy a otro canal ni otra radio. Voy a cambiar, si se quiere de profesión", comenzó diciendo Fabián Doman, visiblemente movilizado".

"Desde mañana (1 de julio) voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importante de la Argentina, hablo de EDENOR", anunció finalmente el periodista, de 57 años de edad, sobe el nuevo rumbo que tomará de la mano de la empresa eléctrica. Y continuó: "Se resolvió todo en las últimas horas", aseguró.

"Me costó cerrar (el trato) porque me costaba dejar el periodismo", agregó, para luego recordar parte de su antiguo trabajo, que tiene que ver con la asesoría de imagen. "Es decir, en parte también vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación y la comunicación corporativa", resaltó Fabián Doman sobre su decisión de dejar la televisión y la radio. "Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time".

Fuente: Exitoina