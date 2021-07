Luis Spahn: "El campeonato de Colón no tiene que condicionar el funcionamiento de Unión"

Luis Spahn dialogó este mediodía con Informe en LT9 sobre la actualidad de Unión y como repercutió en el Tatengue el campeonato de Colón. El máximo dirigente rojiblanco afirmó que busca lo mejor para la institución.

El presidente de la institución no se guardó nada y respondió todas las preguntas. "Tenemos que entender que Colón ganó el torneo que se disputó y las circunstancias son estas, es fútbol. Tal vez en cuartos podía haber perdido 3 a 0 y no iba a hacer ilógico, tuvieron suerte", expresó.

Las frases más destacadas de Luis Spahn

"Tenemos que mirar de reojo esta alegría de la otra parte de la ciudad, pero no podemos condicionar nuestra gestión al resultado ajeno".

"Unión anda bien, yo entiendo que bien. Ni muy bien, ni regular. Que haya una alteración en los estados de ánimo por el campeonato de Colón, no tiene que condicionar el funcionamiento del club".

"Hay gente que está muy mal y violenta, esa gente que les gustaba más burlarse del rival que de los triunfos de Unión y ahora están sufriendo en carne propia".

"Yo creo que Colón tuvo un montón de circunstancias favorables, como no tener presión por jugar sin público y logró un adjudicarse un torneo que no significa dar un salto de calidad".

"Adjudicarse un torneo no significa dar un salto de calidad porque un salto de calidad sería estabilizarse 5 años entre los 5 mejores del país".

"No me gusta hablar de Colón pero es el tema hoy y no se puede eludir. ¿Cuál es su salto de calidad? Si Morelo, Burian, Rodriguez, Aliendro, Lértora protagonizaban hace un año campaña para no descender".

"Colón supo aprovechar que se suspendan los descensos, que se corte la actividad normal del fútbol y que se de que el fútbol se juegue sin público".

"Colón disfrutó de una final donde el rival no le pateó al arco. Algunos se van a reír de lo que estoy diciendo, son las circunstancias del fútbol, donde Racing cedió".

"A nosotros nos podrán decir que clasificamos a la Copa Sudamericana por circunstancias. Le ganamos a Boca, pero después nos faltó alguito más para clasificar a los cuartos de final".

"Nosotros tenemos en nuestra cabeza un plan, la de tener una institución consolidada en Primera División".