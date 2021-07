Hinchas de Unión se manifestaron en el estadio "15 de Abril"

Una gran repercusión tuvieron en el mundo Unión las declaraciones que efectuó en las últimas horas el presidente Luis Spahn, quien se refirió al proyecto deportivo del club, a lo duro que se le presenta el mercado de pases para potenciar al plantel y al título que logró Colón en la Copa de la Liga Profesional, lo que generó en redes sociales el enojo de gran parte de los hinchas tatengues.

Esto generó que un grupo importante de hinchas de Unión se manifestaran en la sede del club, con cantos en contra del presidente y disconformes con su gestión, pidiendo hablar con Luis Spahn sobre el presente que atraviesa la institución a nivel institucional y deportivo.

⚠️ AHORA: Un grupo de hinchas se manifiestan en el club pidiendo hablar con un dirigente sobre el presente de la institución. pic.twitter.com/fa1Hhdaqg7 — Primero Unión (@PrimeroUnion_) July 1, 2021

El mensaje de los hinchas, según los videos que se pudieron observar a través de las redes sociales, tenían como destinatarios a los dirigentes, haciendo hincapié en la figura de Spahn, a quienes les solicitaban que no solo dieran la cara sino que traigan jugadores en el mercado de pases, donde por ahora no se anunció ninguno, a poco menos de dos semanas para el arranque del nuevo campeonato.

Todo se potenció en las últimas horas no solo por las declaraciones del presidente, sino que también un gran detonante fue la partida de Nelson Acevedo, a quien se le hizo una importante oferta pero no fue suficiente para que se quedara en Unión y terminó recalando en Godoy Cruz de Mendoza.

"Creo que trajimos jerarquía que no dieron los resultados esperados. También tengo un mensaje del DT (Juan Azconzábal), que si no se trae algo mejor, tiene confianza en el plantel, porque hay dos jugadores por puesto y con competencia. Hoy en un mercado congelado, los jugadores especulan con posibilidades del exterior por la cotización del dólar. No quieren quedarse en el país, ni hablar en Santa Fe", reconoció Luis Spahn en declaraciones que en las últimas horas efectuó a LT9 (AM 1150).

Bajo este clima intenso, con una profunda división política interna y con la imposibilidad de salir al mercado de pases a traer refuerzos de jerarquía transita sus días Unión, con la vara bien alta que dejó Colón, tras haber logrado el título en la Copa de la Liga Profesional.

Con info de UNO Santa Fe