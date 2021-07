Eduardo Domínguez habló tras salir campeón con Colón: "Lo disfruté muchísimo"

Luego de lo que fue la conquista de la primera estrella, tras adjudicarse la Copa de la Liga Profesional, el Colón de Eduardo Domínguez ya pone la mente en los próximos objetivos, donde en la segunda parte del año disputará el Torneo de Primera División y el Trofeo de Campeones, mientras que en 2022 a los certámenes locales le agregará su participación en la Copa Libertadores de América.

Eduardo Domínguez no habló luego de la conquista de Colón en el estadio San Juan del Bicentenario, y este jueves le brindó una entrevista a Somos Santa Fe y Radio Sol, donde hizo un repaso por la campaña que lo llevó al equipo al título y se refirió a los nuevos desafíos que se le presenta.

Si bien la entrevista completa recién se conocerá en los próximos días, una de las frases que Eduardo Domínguez dejó en dicha entrevista tiene que ver con los motivos que lo llevaron a Colón a lograr su primer título, y manifestó: "A veces uno busca muchas explicaciones donde no las hay, sí creo que uno tiene que tener una base de jugadores muy inteligentes que sean capaces de creer en una idea y que la hagan propia, también hay factores externos que se tienen que alinear, no termina siendo una razón o un por qué. Hubo grandes jugadores, equipos y entrenadores, por qué ahora no sé".

Cuando se lo consultó si lo padeció o disfrutó al final que terminó con título para Colón, Eduardo Domínguez reveló: "Lo disfruté muchísimo, sí disfruté mucho el arranque del torneo, veía la evolución y después vi un momento dificultoso donde nos exigía ser mejores, los jugadores lo interpretaron de una gran manera y con un gran final, y que lo hayan hecho de esa manera y que lo hagan tan natural se hace más fácil y llevadero, creíamos que era posible y así lo fue".

En cuanto a la conformación del plantel que tuvo para llevarlo al título a Colón, Eduardo Domínguez reveló: "Le había manifestado al presidente en su momento cuando iba a arrancar al Copa Diego Maradona que la idea era traer dos o tres refuerzos y dos o tres refuerzos en la próxima ventaja, había un muy buen plantel teníamos que elevarlo a un gran plantel, terminó siendo de gran manera".

"Creo que la Copa Maradona nos enseñó a entender los momentos, no solo lo de un partido, sino los de la semana, los del calendario. Nos hizo aprender muchísimo, lo digo como cuerpo técnico, los jugadores lo interpretaron de esa manera, ese aprendizaje que tuvimos con los jugadores que llegaron de experiencia más la juventud se hizo un gran combo de un montón de situaciones que debíamos saber cómo explotarla, cada uno desde su lugar lo supo hacer", reveló Eduardo Domínguez en otro tramo de la entrevista que brindó por primera vez tras el campeonato que logró Colón.

En el día de hoy, el entrenador Eduardo Domínguez renovó el vínculo con nuestra institución. #ColónNoSeDetiene ⭐#ElClubDelPueblo ❤️🖤 pic.twitter.com/7rv1tvxGkT — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) June 30, 2021

Con info de UNO Santa Fe