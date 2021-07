El Dipy cruzó a Estela de Carlotto

El "Dipy" defendió a la última dictadura cívico-militar. "Se quejan de los 30 mil desaparecidos, pero bancan a (Nicolás) Maduro. Dije que los militares hicieron muchas cosas, de obras hablo, pero agarran la parte que ellos quieren", respondió El Dipy este jueves 1 de julio en diálogo con Viviana Canosa en Viviana con Vos (A24).

Al respecto, El "Dipy" calificó a Estela como "una señora muy respetuosa" e intentó explicar qué quiso decir cuando lanzó que los militares "hicieron cosas": "La autopista que ella agarra para tomarse un vuelo la hicieron los milicos. Unos terribles hijos de puta que se merecen lo peor, unos genocidas, pero agarran la parte que ellos quieren".

Adrián David Martínez (su nombre real) se molestó por las declaraciones de Carlotto y disparó: "Estella, que me dice que quiere hablar conmigo, no la vi tan preocupada por el genocidio en Formosa. Yo no la escuché", ironizó.

"La persona que mandaron allá, (Horacio) Pietragalla (el diputado que viajó a esa provincia por las denuncias de violación a los derechos humano) sus padres mataron un montón de indígenas para quedarse con sus tierras", continuó El Dipy. Y añadió: “Ese señor fue allá y dijo que en Formosa estaban bien con aire acondicionado en los centros de concentración que tenían y que comían bárbaro”.

Ante ello, el cantante de cumbia usó a la hija desaparecida de la presidenta de Abuelas para chicanearla. "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?", denunció.

A modo de conclusión, el músico le mandó “un saludo grande”, al tiempo que le agradeció la propuesta de una foto, pero aclaró que no se saca fotos “con gente que avala la mentira”.

Estela de Carlotto le respondió a El Dipy

Al ser consultada por las declaraciones del músico, la activista en derechos humanos consideró que "está confundido”, dado que “lo provocan otras personas que le dan información falsa con mala intención".

"Hay mucha juventud confundida, no toda, también está esa juventud hermosa que nos acompaña en estos últimos años que nos toca vivir, pero hay muchos que van a esas marchas en las que tiran bolsas (mortuorias) frente a la Casa Rosada", acotó en declaraciones a C5N.

"Yo le preguntaría a El Dipy si sabe lo que es una Abuela de Plaza de Mayo, si sabe que estamos buscando a dos generaciones a hijos y nietos recorriendo el mundo sin odio. Sólo queremos llevar Memoria, Verdad y Justicia, ¿qué pensás de esas tres palabras? Memoria, Verdad y Justicia para que a los jóvenes como ustedes no les pase lo que les pasó a nuestros hijos", finalizó Carlotto.

Fuente: Perfil