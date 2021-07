¿Hay un negociado detrás de los relojes de los taxis?

A partir de la hora cero de este jueves, comenzó a regir el cuadro tarifario actualizado de taxis y remises en Rosario. La suba es del 30 por ciento: $105 bajada de bandera y $5 la ficha. Pero, ¿quiénes están detrás de la actualización de los relojes de los móviles?

"Los relojes hoy son digitales y hay un monopolio de 5 o 6 empresas que son los fabricantes de relojes; realmente una estafa tremenda. Nos venden los relojes y no el programa. Sino cada uno de nosotros podríamos modificar la tarifa, pero tenemos que ir a morir a los relojeros que son 10 en la ciudad", denunció Mario Cesca, referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario

Leer también: Entró en vigencia la nueva tarifa de taxis y remises en Rosario

Según manifestó Cesca, con el nuevo cuadro tarifario los 4 mil relojes se cambiaron: "Lo enchufan en la computadora y lo modifican. Esta compañía tiene un monopolio, tal es así que en su momento salió una ordenanza que decía que el reloj tenia que estar vinculado al GPS. No lo pudo lograr la Municipalidad porque estos señores se amparan en la propiedad intelectual y no le abren al municipio esa posibilidad de vincular el reloj al GPS. Si esto sucediera, la propia secretaria de Movilidad desde su computadora, al mismo momento cambia la tarifa a los 4 mil autos a costo cero".

"Javkin conoce esto perfectamente porque fue presidente de la Comisión de Servicios Públicos y me cansé de decírselo. Lo conocen los funcionarios pero nadie hace absolutamente nada. Por ahí se decía que nosotros no queríamos por cuestiones impositivas; no es así", indicó el referente del sector.

El movimiento en la ciudad

Cesca resaltó que en este momento puede haber alguna chapa retenida por la Municipalidad por alguna sanción. "Calculo que serán 500 licencias que transitoriamente puedan tener algún tipo de sanción. Son temporalmente retenidas", destacó.

"A la noche, con el asunto de la pandemia y las restricciones a la circulación, han quedado mucho menos choferes. Se desalentaron y fueron a otro tipo de actividades. Son 16 horas de obligatoriedad, pero lógicamente se aprovecha el horario de día que es en donde más movimiento hay; ahí está la flota completa", concluyó Cesca haciendo una radiografía del movimiento.

Escuchar también la nota completa