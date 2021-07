Intendentes del Frente Progresista buscarán consolidar una nueva alternativa política

Las elecciones vienen marcando el terreno para todas las fuerzas políticas de la provincia. El recambio generacional que atraviesa el Frente Progresista tiene como protagonista a Pablo Javkin, intendente de Rosario, y, no sin sorpresa, a Emilio Jatón, intendente de Santa Fe.

El mandatario rosarino afirmó que en estas elecciones legislativas estarán "Participando como siempre, obviamente. Nosotros vamos a tener, espero, una oferta dentro del Frente que va a tener una competencia y disputa interna. Vamos a tener una opción importante en la ciudad, lo mismo a nivel nacional. Venimos conversando con Emilio Jatón, con los intendentes del Frente".

Para el entrevistado, el objetivo es fortalecer una alternativa que salga de la grieta, del esquema binario que se ha consolidado en Argentina "y no ha dado buenos resultados".

La cobertura, el paraguas de Pablo Javkin, sigue siendo el Frente Progresista. "Me resulta interesante recuperar la participación de Rubén Giustiniani en el Frente, ampliarlo recuperando parte de su origen", destacó.

Su pertenencia política no le impide mantener contacto tanto con el gobierno provincial, encabezado por Omar Perotti, y el gobierno nacional de Alberto Fernández. "La relación es muy buena. Obviamente no pensamos lo mismo en muchos temas, pero el diálogo es muy bueno. Sería injusto no reconocerlo".

Para el funcionario, Rosario siempre necesita colaboración con los otros niveles, sobre todo para encarar los problemas de infraestructura. Por eso, afirmó que no tiene dudas que "Los resultados mostrarán las buenas relaciones".

Boleta única

Pablo Javkin fue uno de los creadores e impulsores de la boleta única en la provincia. La particularidad de las elecciones locales es la envidia y crítica de muchos sectores a nivel nacional, pero para el funcionario "Es ampliamente superadora. El Estado se hace cargo que la gente pueda elegir y ser elegida, eso estaba privatizado en el país. Es un sistema transparente, más sencillo, más óptico de cómo se funciona a la hora de votar, está toda la oferta, es más sencillo".

Refirió que a veces se asocia otro debate a este, que es un debate sobre la representación política. "Pero no tiene que ver con esto, la boleta única es positiva. La política tiene que ser abierta, es parte de la sociedad. Los que hacemos política hace mucho tiempo, tenemos que entender por qué la sociedad mira para otro lado. Cuando hay una oferta de gente con trayectoria política solvente, es insuperable. El camino no está cerrado", dijo por último.

