MasterChef Celebrity 3: Wanda Nara cada vez más cerca

Desde que se conoció la lista de la tercera temporada de MasterChef Celebrity 3, Wanda Nara se llevó todas las miradas y es una de las figuras más esperadas para sumarse al reality culinario de Telefe. Ahora Ana Rosenfeld, su abogada, habló sobre la posibilidad de que la empresaria del fútbol se sume a la tercera temporada.

En una entrevista radial, Rosenfeld reconoció que la manager y esposa de Mauro Icardi sabe cocinar muy bien: "No le dice que no a nada que la emocione: estuvo en el Bailando, en el Cantando, Soñando... fue a todos los lugares a los que la invitaron”. “A Wanda le encantan los desafíos”, sumó.

En esta misma línea, continuó: “Te voy a decir algo: la gente por ahí tiene la imagen de frívola, que muestra las carteras, ropa, viajes y demás. Pero Wanda, como ama de casa, es maravillosa. Como madre de sus hijos es una luz. Y créanme que conquistó a Mauro, entre todas las cosas, también con el estómago. Porque hace unas pastas, hace unos pescados al horno buenísimos... Me la imagino en el reality”..

Las exigencias de Wanda Nara para aceptar

Luego de que Damián Betular expresó su deseo de que la mediática sea parte de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Argentina, revelaron algunos de los supuestos requisitos que pone Wanda Nara para firmar contrato con la producción del reality.

“Primera exigencia de Wanda: le pidió a la producción un curso previo con un profesional exitoso de la cocina, no quiere alguien que no tenga pantalla. Segunda y esta es la más complicada: los días y las horas de grabación son un tema para ella porque son grabaciones extensas de casi diez horas”, detalló el periodista Guido Záffora.

“Las grabaciones arrancan a las dos de la tarde y terminan a las diez de la noche, de lunes a viernes. Tiene un por qué y son sus cinco hijos ya que se vendría a la Argentina con ellos. Las grabaciones extensas son un freno y ella pide horas exactas, que se respete el horario”, continuó.

Por otro lado, Guido también se refirió a una cierta cantidad de impedimentos que llevarían a no concretarse la participación de Wanda Nara: “Último pedido: comienzo de grabaciones. MasterChef 3 no se sabe cuándo va a salir al aire porque dicen que después de La Voz Argentina viene Bake Off, y Wanda tiene el tema de los chicos”.

Los famosos convocados

Pero además del nombre de Wanda Nara, los famosos convocados hasta el momento para la tercera temporada del reality culinario conducido por Santiago del Moro.

Jésica Cirio

Mauro Zeta

Rodolfo Ranni

Rodrigo Noya

Santiago Maratea

Eugenia Tobal

Román El Original Sívori

Sofía Jujuy Jiménez

Guillermo Fierita Catalano