Se dilató el regreso de Leonardo Burian a Colón

La situación que se generó entre Leonardo Burián y Colón sigue sumando capítulos, en una novela que es la segunda en el mercado de pases tras la protagonizada por el Pulga Rodríguez, que tras coquetear entre el Sabalero, Atlético Tucumán y Gimnasia, se decidió por aceptar la propuesta económica que le hizo el conjunto platense.

Leonardo Burián fue autorizado a quedarse unos días más en Montevideo junto a su familia, como consecuencia que estuvieron distanciados desde principios de año como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, en Colón se lo espera con ansias como consecuencia que es uno de los jugadores más importantes que tiene el plantel.

Entre Colón y Leonardo Burián se fueron haciendo permanente guiños durante este tiempo, pero la realidad es que desde Uruguay todavía no se autorizó a volver a Argentina al arquero, a quien se le presenta un gran escollo para definir su continuidad en el club.

Es que la familia de Burián pretende que se quede en Uruguay, luego de tanto tiempo separados como consecuencia que no lo pueden acompañar a nuestro país, y si llega a arreglar con Colón seguramente hasta fin de año no los volvería a ver.

Sin embargo, en su fin por quedarse en Uruguay, Burián se encuentra con un impedimento y es que no tiene propuestas para volver a ninguno de los equipos de dicha Liga, como consecuencia que está cerrado el mercado de pases, con el campeonato en disputa.

"Estamos charlando. Tiene un permiso especial. Anda con problemas para cruzar el charco (salir de Uruguay), pero venimos hablando y creemos que no habría problemas. Cuando nos juntemos afinaremos los detalles, pero no creo que haya problemas. En las próximas horas podría llegar. Hay optimismo. El único inconveniente que tiene es familiar", reconoció el presidente José Vignatti en diálogo con LT9 (AM 1150) en las últimas horas.

Se lo aguarda

De esta manera, entre miércoles y jueves se espera que Leonardo Burián llegue a Santa Fe. Lo haría acompañado por un familiar que hará las veces de representante, aunque hay mucha incertidumbre sobre su continuidad en Colón, no tanto por lo económico sino por una situación familiar que al arquero ya se le torna incontrolable.

Con info de UNO Santa Fe