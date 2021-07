Mirabella y la estrategia del peronismo para las próximas elecciones

A fines de junio el senador nacional Roberto Mirabella inauguró la primera sede en la ciudad de Rosario de Hacemos Santa Fe, espacio que se identifica con el liderazgo del gobernador Omar Perotti. "Estamos realmente muy bien y entusiasmados", dijo el legislador de cara a lo que se viene en materia electoral.

"Estamos ajustando todas las listas locales. Este viernes cierran las candidaturas a nivel local y las listas nacionales el 24 de julio. En los 19 departamentos vamos a tener listas y diría que en la mayoría de los distritos tendremos listas de candidatos de Hacemos Santa Fe; o sea que vamos a superar los 300 distritos donde vamos a presentar listas", describió el senador nacional Roberto Mirabella en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Leer también: Mirabella inauguró en Rosario la sede de Hacemos Santa Fe

El legislador contó que están trabajando fuertemente con todos los referentes territoriales. "En general la mayoría de los dirigentes están hoy en funciones y nos están acompañando. Y en los lugares donde no gobernamos, tenemos proyectos a lanzar para gobernar la localidad. Estamos realmente muy bien y entusiasmados", indicó.

"Vamos a tratar de conseguir y lograr una unidad en la estrategia y en la lista; y tratar de no ir a elecciones primarias"

Mirabella sostuvo que "la mayoría de los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia que hoy están en funciones, pertenecen a Hacemos Santa Fe y estamos en esta tarea de volver a presentar proyectos en localidades que con el tiempo se han perdido".

"Nosotros hablamos de nosotros y lo que proponemos. No nos ocupamos de describir la características de los opositores. Ellos sí se ocupan mucho de criticarnos y de permanentemente estar desacreditándonos. Pero nosotros nos preocupamos por gobernar, gestionar, resolver los problemas de la gente y no por describir las características o cualidades de cada uno de ellos. Vamos a tratar de conseguir y lograr una unidad en la estrategia y en la lista; y tratar de no ir a elecciones primarias. Esto no es traumático, son la reglas de la democracia", expresó el senador en Cadena OH! Rosario.

Hidrovía

En cuanto a la hidrovía, Mirabella subrayó que "es fundamental y clave. Lo que llamamos hidrovía es una gran autopista que pasa por el río y necesita dragado, señalamiento, mantenimiento. Con lo cual es clave y fundamental tener un eje de transporte que pase por el río conectado con el mundo y que lo podamos complementar a nivel multimodal con el tren y el camión; me parece central".

Resaltó que la concesión venció y no se llamó todavía a un nuevo esquema. "Estamos avanzando en la discusión de lo que será este nuevo pliego de licitación por estos próximos 25 años. El Presidente -Alberto Fernández- fue claro en conformar el Concejo Federal de la Hidrovía donde las provincias participemos de la discusión de este tema estratégico", manifestó Mirabella.

Biocombustibles

En cuanto a la Ley de Biocombustibles -ahora con media sanción en Diputados- recordó: "El año pasado presenté un proyecto de ley antes que votáramos la prórroga del vencimiento del régimen y el marco regulatorio que estaba vigente hasta este año. Tengo una posición tomada. No es lo que mas me gusta ni lo que propuse el proyecto que se aprobó en diputados. Con la senadora María de los Ángeles Sacnun estamos batallando juntos en este tema".

Plan de vacunación

Por último, Mirabella expresó que hoy hay una gran necesidad que se termine el plan de vacunación que se está llevando adelante. "En junio tuvimos un récord de llegada de dosis; ya llevamos más de 1.820.000 personas vacunadas y esto es una necesidad. Tenemos el objetivo que se comience con los menores de 35 años esta semana y podamos llegar a toda la población objetivo que son 2.500.000, que son los mayores de 18 años", concluyó.

Escuchar también la nota completa