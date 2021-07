Horacio Cabak volverá a la televisión con Nosotros a la Mañana

Numerosos escándalos tuvieron como protagonista a Horacio Cabak en estos últimos meses. Entre ellos, su separación por supuestas infidelidades y luego su ruidosa salida de Polémica en el Bar (América).

Sin embargo, renovado y con más fuerza, Horacio Cabak tiene una nueva oportunidad para volver a la pantalla chica. El conductor de La Jaula de la Moda formará parte del nuevo staff de Nosotros a la Mañana, que volverá a la grilla de El Trece, y se suma junto a Sol Pérez, que viene de llegar hasta la semifinal de MasterChef Celebrity 2 (Telefe).

Leer también: Horacio Cabak trató de "irrespetuosos" a Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica

Cabe recordar que Cabak salió de la mesa de Polémica en el Bar a principios de junio de forma conflictiva ya que aseguró ser despedido por Gustavo Sofovich: "No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple", lanzó el exmodelo en ese momento en su cuenta de Twitter enfrentando el rumor de una negociación entre él y el productor.

El regreso del programa

El programa había sido levantado en abril para darle espacio a Lo de Mariana (El Trece). Pero el ciclo que actualmente conduce Marian Fabbiani no cumplió con las expectativas y la emisora decidió levantar el programa producido por Mandarina y hacer volver a Nosotros a la Mañana, con Joaquín Pollo Álvarez en la conducción junto a Sandra Borghi y renovar su grilla con el afán de mejorar los números.

Fuente: Exitoina