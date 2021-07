Mercedes Ninci, otra vez internada

Mercedes Ninci fue internada en el Fleni para seguir haciéndose estudios después de presentar un fuerte cuadro de dolor de cabeza, lo cual preocupó después del episodio que tuvo en Lo de Mariana. "Estuvo en terapia intensiva", contaron.

"Me sacaron de terapia intensiva, estoy en una habitación común", comienza el audio que Mercedes Ninci le envió a Pía Shaw y que la periodista puso al aire en Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Y explicó la periodista: "Ella me cuenta que tiene una cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción".

"Estoy media destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100 por ciento, pero rarísimo"

"Mercedes, el otro día al aire cuando se empezó a descomponer y a sentirse mal y a tener un fuerte dolor de cabeza, sintió que estaba teniendo un ACV", agregó Ángel de Brito. "Ella sentía que se moría, dijo 'me muero, me muero, intérneme".

“Empezó con unos fuertes dolores de cabeza, bastante avanzados. Ella volvió a su casa el día jueves. Estuvo en Lo de Mariana, contó un poco, tenía muchas ganas de volver a trabajar, y el lunes tenía que incorporarse al programa. El fin de semana empieza con dolores muy fuertes, la internan. Ella me contesta a la noche muy tarde que estuvo en terapia intensiva”, dijo Pía.

En otro audio, Mercedes cuenta cómo se encuentra actualmente: "Estoy media destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100 por ciento, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar”, cerró Mercedes Ninci.

Qué tiene Mercedes Ninci

Luego de esto, el neurólogo Alejandro Anderson, quien estaba invitado a LAM, informó que Mercedes sufre de "cefalea vascular", que puede describirse "tipo trueno". "Cuando los pacientes tienen tienen este cuadro hay que socorrerlos, es una emergencia".

"Es un dolor de cabeza que alcanza su mayor intensidad en menos de un minuto. Sentís que te explota la cabeza. Esta es una descripción clínica, es cuadro es este que te cuento, pero se le agregan muchas cosas: te molesta la luz, los sonidos, se puede acompañar de hipertensión, también puede dar náuseas y vómitos. Y también te puede dar síntomas neurológicos, que eso también te despista y te alarma más. Podés dejar de ver con un ojo, o las dos mitades derechas o izquierdas del campo visual completo, tener un trastorno del habla o tener menos fuerza", explicó el neurólogo con precisión.

Y profundizó: "En el cuadro de Ninci sentís que te explota la cabeza. Es una pérdida de la regulación del diámetro de tu cerebro por un tiempo. Es reversible", aseguró el galeno sobre el cuadro clínico que atraviesa la periodista, y contó que esto suele afectar a mujeres de entre 40 y 50 años de edad. "Esta patología podría aparecer por varios motivos, uno de los más comunes: el estrés.

