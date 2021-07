Sin vacaciones de invierno, el turismo apostará a los próximos feriados

La situación del turismo sigue siendo crítica. Las aperturas y pocas flexibilizaciones de viaje, no modifican el panorama general de un año y medio de freno en las actividades. "Después de 33 años de trabajo, nunca viví una situación como esta", afirmó Marcelo Giménez, dueño de una empresa de viajes.

"Todos tildábamos más a esta situación como sanitaria, pero también es una emergencia económica. Pensábamos que iba a ser igual que en el 2001, que duró un tiempo. Cuando en el verano empezamos a tomar viento, creíamos que no íbamos a vivir la misma odisea otra vez. Porque a diferencia de los europeos nosotros estábamos en pleno verano con la existencia de la vacuna. Entonces pensamos que íbamos a estar bien. Pero no solucionó nada y entramos en este parate", reflexionó para Cadena OH!

Según el entrevistado, la luz al final del túnel no termina de brillar para el sector porque el turismo está habilitado de una forma que el sector del turismo no lo puede aprovechar.

"Imaginate que de la mano del contingente turístico dependen las agencias de viajes, los coordinadores, los guías de turismo, transportistas, choferes, el hotel que recibe de a 50 personas, el comedor, todo es un movimiento grande e importante y hoy está parado", remarcó.

Giménez afirmó que hay incongruencias que son inentendibles. "Cómo puede ser que para la gente esté habilitado tomarse un colectivo y no en un contingente turístico". Pero admitió "Nosotros entendemos, no somos necios. La vida está por delante de cualquier otra cosa".

Perspectivas

Para el entrevistado, si tienen mucha suerte quizás empiecen a trabar en el feriado de agosto. "Esto solo teniendo mucha suerte. No se trabajaba mucho este feriado, pero ante la necesidad de la gente y la situación, probablemente ahí demos los primeros pasos".

Desde el sector consideran que las vacaciones de invierno están casi perdidas. "Si el presidente dice el 9 de julio que se abre el transporte turístico, estaremos agradecidos pero el tiempo ya se perdió el tiempo", enfatizó. "Algo se puede salvar, pero un mini turismo, no un contingente. Nosotros estuvimos pendientes para ver si se decía algo. Esto hace que todo el sector esté parado".

"Si no es agosto, nuestra esperanza es el feriado de octubre. Estimamos que por la vacunación que se está dando y si no aparece nada raro, en el verano podremos volver un poco a la normalidad", expresó.

Por último, insistió con que la posibilidad de los viajes al exterior no están condicionadas sólo por legislaciones internas. Los países europeos, "por más que algunos tengan mucha propaganda", también cuentan con reglamentaciones para ingresar. "El turismo internacional no tiene la facilidad que se requiere".

