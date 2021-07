Real Madrid está interesado en el delantero Raheem Sterling, con contrato en el Manchester City hasta 2023 y valuado en 90 millones de euros, según lo reveló hoy la prensa británica.

"A pesar de tener contrato hasta el 2023, Sterling no está muy contento con el City ya que no le gustó que lo incluyeran en un posible intercambio en la operación para fichar a Harry Kane, del Tottenham. El Madrid lo sabe y prepara una oferta", publicó el medio inglés The Athletic.

El delantero nacido hace 26 años en Kingston, Jamaica, y nacionalizado inglés, es una de las figuras del seleccionado de su país en la Eurocopa y no respondió la oferta que le elevó el City para renovar su contrato.

Sterling aclaró que ni bien finalizada la Eurocopa se tomará vacaciones y no tomará ninguna decisión sobre su futuro.

El Madrid, por su parte, está al tanto de la situación que atraviesa Sterling y prepara una oferta al City, que sería bastante menor que los 90 millones de euros en que fue valuado.