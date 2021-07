El intendente Dionisio Scarpín lanzó su precandidatura a Senador Nacional

El intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, lanzó su precandidatura a Senador Nacional por Juntos por el Cambio. Tiempo atrás comentó para Cadena OH! que, de cara a un año electoral y a la posibilidad de seguir profundizando el camino recorrido, "soy una persona que me gusta crecer, siempre intenté hacerlo. La vida política hoy me tiene como intendente hasta el 2023".

Pero había advertido que había conversaciones. "Hay personas que quieren que sea candidato en este proceso de legislativas. Pero estamos evaluando, conversando, la prórroga de listas dio lugar a estos debates", dijo.

Pero en esta oportunidad, se oficializó su precandidatura. Acompañaron al actual intendente de la ciudad de Avellaneda, la concejal de Rosario, Germana Figueroa Casas; la precandidata Carolina Losada; el Ingeniero Mario Barletta; el Senador Nacional, Chacho Marcón y Anita Martínez

"Sería para mí un orgullo representar a Santa Fe en escenarios nacionales. Trabajaremos junto a Carolina y Mario Barletta para potenciar el desarrollo de los santafesinos", expresó el intendente Scarpin.