Rial debutó con Argenzuela en Radio 10

Jorge Rial regresó a Radio 10 tras su fracaso con TV Nostra en América. El conductor debutó el pasado 5 de julio con su programa Argenzuela. Además de haber respondido días atrás a la noticia difundida por Exitoína, explicó en su nuevo programa por qué eligió aquel provocador nombre.

La palabra “argenzuela” deriva de la combinación de los nombres de dos naciones: Argentina y Venezuela, una expresión que algunos suelen utilizar para calificar la situación económica y social de nuestro país haciendo un paralelismo con la actualidad del país del que Nicolás Maduro es presidente. En ese contexto, el comunicador se refirió a su ciclo y fue taxativo.

Mientras sonaba de fondo “Oda a la sin nombre" de Skay Beilinson, Jorge Rial reivindicó la identidad argentina y cargó contra quienes la critican. “Es un gusto estar acá, volver a la radio con este equipo”, empezó.

“A esta hora arranca un nuevo programa, en un nuevo país que se inventaron. Y muchos me preguntaban: ‘¿Por qué Argenzuela?’, muchos horrorizados. ‘¡Qué provocativo, qué bárbaro, ya sale Rial a romper todo!’. Entonces dije: ‘Bueno, vamos a explicar por qué'. Y la verdad que la pregunta no me la tendrían que hacer a mí. En todo caso, hay que preguntárselo a quienes inventaron ese neologismo que define una situación política, social”, lanzó.

“No entiendo por qué tenemos que buscar otra tierra para tapar nuestra patria. Nunca lo entendí, no lo voy a entender ahora. Siempre ese sueño que tenemos, que perseguimos, que levantamos como bandera. Ese sueño de que nosotros somos europeos, somos blancos de ojos celeste. Y no voy a entrar en lo que dijo el otro día el presidente, sino que estamos hablando de nosotros, en cómo nos vemos. Siempre soñamos y creemos que somos París, siempre creemos que tenemos un pedacito de París, un pedacito de Madrid, de Londres. Nunca tenemos un pedazo de La Paz, de Lima, de Quito, de Caracas. Sino esos pedacitos de lo que nos gusta parecernos”, siguió.

Indignado, expuso: “No somos eso que nosotros definimos como la escenografía que nos rodea en nuestra cabeza. Somos Argentina, somos esto, muchachos. No hace falta buscar otra tierra. No somos ni los indios corridos a sangre y fuego por Roca, ni los gauchos matreros, ni los gallegos ni los italianos, que fueron los que empezaron a construir el conurbano; no fue ni un inglés ni un alemán, fueron los gallegos y los tanos. Somos todo eso, ese país es Argentina”, definió Jorge Rial.

Mencionando al Dr. René Favaloro, Diego Maradona, César Milstein, Lio Messi, San Martín, Belgrano, Güemes. Victoria Ocampo, Borges, Sábato, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Charly García, Cerati, Eva Perón, El Papa Francisco, Fangio, Piazzolla, el Che Guevara, Quino, señaló "Podemos estar hasta las 8 de la noche contando gente que salió de esta tierra, de este país que nos gusta putear y degradar todo el tiempo. Entonces creen que degradar es decir ‘Argenzuela’”, sentenció el conductor.

Fuente: Exitoina