Trump demandará a los directores Facebook y Twitter

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciará este miércoles que entablará una demanda colectiva contra los CEO de Twitter y Facebook, Jarck Dorsey y Mark Zuckerberg.

Trump será el principal demandante en la presentación, el ex mandatario alega que ha sido censurado injustamente por las empresas, según una persona familiarizada con la acción. La persona habló bajo condición de anonimato para compartir los detalles antes del anuncio.

Trump fue suspendido de Twitter y Facebook después de que sus seguidores asaltaran el edificio del Capitolio el 6 de enero, y las empresas citaron la preocupación de que pudiera incitar a más violencia. Actualmente, ya no puede publicar en ninguna de las dos plataformas.

Las acciones legales le permitirían demandar al director general de Facebook, Mark Zuckerberg, y al director general de Twitter, Jack Dorsey, en nombre de un grupo que afirma haber sido silenciado a causa de sus políticas.

Los movimientos legales están respaldados por el America First Policy Institute, una organización sin ánimo de lucro que incluye a varios ex altos funcionarios de la administración. Le acompañarán Linda McMahon y Brooke Rollins, ex directora en funciones del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca.

