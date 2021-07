José Luis Chilavert: "El VAR lo maneja Brasil y Argentina lo tiene que noquear

El arquero internacional con Paraguay pasó por los micrófonos de Fútbol Continental con Diego Díaz por Radio Continental AM590 y opinó sobre la actitud de Emiliano Martinez en la definición por penales ante Colombia.

Leer también: Argentina está en Río de Janeiro para la gran final ante Brasil

Las declaraciones a continuación:

"Dibu Martínez es un arq06uero fantástico, por algo ataja en la Liga inglesa. Me divierte que algunos personajes lo cuestionen por lo que hizo en los penales".

"Hoy en día no hay dudas de que Martinez está por arriba de Armani"

"El prestigio no se gana abrazándose con los rivales, si tengo que decirle algo al a algún rival para trabajarlo psicológicamente lo hago"

"A mí me decían cuando me iban a patear mi penal 'tu mujer está cogiendo con otro' y yo le contestaba 'eso se lava y se vuelve a usar'. Lo que pasa es que había gente en la cancha y nadie lo escuchaba".

"Martínez cumple el rol perfecto de arquero, es el prototipo ideal. Hoy en día, está por encima de Armani. Lo interesante es que la gente lo ve cuando está al frente del arco de la Selección Argentina. Hay que darle la derecha a Scaloni".

"Yo no quiero ser amigo de mis rivales, el prestigio no se consigue abrazando a los rivales, si yo le tengo que decir algo a alguno de ellos, como hizo Emiliano, me parece bárbaro. Lo hice siempre".

"¿Dónde estuvo el árbitro cuando Mina mandó a Martínez al hospital en el partido de las Eliminatorias?"

"El límite del folklore dentro del campo de juego es buscar los mecanismos para ganar un partido de fútbol. Después con el que gane, iremos a tomar café. Lo hice siempre ese trabajo psicológico"

"Messi es el mejor jugador de la Copa América. No sé si es distinto, pero sigue manteniendo el nivel. Lo veo muy motivado, el grupo está bien. #Argentina debe cuidar dos cosas fundamentales, el árbitro y el VAR".

"El VAR lo maneja Brasil, Wilson Seneme. Argentina lo tiene que noquear, si recibe un brasileño un balón, respirarle en la nuca y que aparezca la genialidad de Messi"

"Ostojich me genera dudas por lo que hizo en el partido entre Paraguay y Perú"

"Me encantaría que Messi se escape 3 o 4 veces y haga goles, porque ante la duda, el árbitro va a favorecer al anfitrión. Por lo que hizo en #Paraguay #Peru, me da muchas dudas".

"El equipo de Messi tiene que estar preparado para derrotar a Brasil, a Neymar, al VAR y al árbitro"