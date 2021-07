"Dibu" Martínez, el líder que se convirtió en el héroe de las semifinales

Emiliano “Dibu” Martínez, fue figura en el último partido de la Selección Argentina, tras atajar nada más y nada menos que 3 penales ante Colombia, y sellar así la clasificación a la final de la Copa América.

En medio de la euforia y de la catarata de “memes”, comenzaron a aparecer distintos fragmentos de la historia del arquero argentino, que tuvo sus inicios en Independiente de Avellaneda.

“Yo creo que Argentina siempre da satisfacciones, alegría y esperanza cuando juega porque tenemos jugadores de gran calibre en todos los puestos y él es un arquero que siempre me brinda seguridad, desde chico", reconoció Alejandro Martínez, el hermano de "Dibu".

Y agregó en diálogo con Cadena OH: "No es porque sea mi hermano y hoy lo pueda mostrar al mundo. Me pone tan contento por él, como hermano y como argentino”.

Analizando la actuación ante la selección colombiana, aseguró: “Emi es líder siempre, tiene una personalidad increíble y cabeza muy fuerte. Creo que la mezcla entre la experiencia y el potrero que lo formó, en esa tanda de penales fue primordial y los venció más psicológicamente que futbolísticamente a los jugadores”.

“Emi siempre confía en él y estaba esperando, sabía que iba a llegar y que no lo iba a echar a perder. Siempre tuvo grandes arqueros arriba, vio pasar muchas figuras y está acostumbrado a jugar con esa presión. Le pedí la camiseta de la final, los dos tenemos una gran locura por esta camiseta”, culminó el hermano del jugador argentino.

