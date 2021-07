Una y mil anécdotas de Mercier junto a Carlos Reutemann

El exministro de Hacienda de Santa Fe durante las gestiones de Carlos Reutemann como gobernador en 1991 y 1999, Juan Carlos Mercier, se acercó este jueves a la mañana a despedir a su compañero y amigo en la casa de sepelios y no pudo contener las lágrimas.

"Mi relación con Reutemann tiene una característica muy particular. Si bien a él no lo conocía en profundidad, teníamos cercanía física de concurrir a lugares, pero no teníamos amistad, para nada. Se da una casualidad, la primera de ellas es cuando estando en Estados Unidos, circunstancialmente por otros motivos, me encuentro con la posibilidad con un amigo intimo de él de ir a verlo correr, previo a la famosa carrera de Las Vegas". recordó Juan Carlos Mercier, exministro de Hacienda, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El exfuncionario durante los gobiernos de Reutemann, contó que a ese ese viaje llegaron "justo en el momento que había terminado la clasificación y el Lole estaba saliendo del Caravan, donde había tenido una discusión muy dura con Williams. Me acuerdo la imagen masticando una manzana con los nervios a flor de piel".

"Compartimos el hotel, cenamos juntos, desayunamos y le digo: 'Que raro que no estás descansando'; a lo que me respondió: 'No he podido dormir por la lluvia y los neumáticos'. Nos llevó hasta boxes y pude ver cómo lo entregaban al Lole. Cómo esas famosas cubiertas patinaban en el auto de él y en los otros no. Esto demuestra las dificultades que tiene para un excelente piloto llegar a ser campeón del mundo. Cuando los poderosos no quieren que llegues", detalló Mercier.

La llegada al poder

El hombre de los números, manifestó que "en algún momento el Lole tuvo que tomar la decisión de llegar a ser gobernador. Y por ese amigo en común que es su primo, me invitan a una charla y me comenta -siete meses antes de candidatearse- la posibilidad de conocer sobre temas económicos de la provincia. De ahí nació la relación que terminó con su candidatura y se transformó en mi designación como ministro en la provincia".

Mercier reconoció que junto con Reutemann tenían la misma formación. "Venimos de inmigrantes. Nuestros padres nos criaron en la escases. Él se cría en el campo llamado 'La Turquina' que el padre alquilaba a la Mutual del Hospital Italiano, que era su propietario. Iba al colegio a caballo e hizo la secundaria como pupilo en el Colegio Inmaculada de los Jesuitas".

Según contó el exministro, el Lole pedía resultados. "Te decía qué quería y te dejaba hacer. Hablábamos una vez por semana y trabajaba para alcanzar el objetivo. No se interponía para nada. El esfuerzo por poner en caja a las finanzas para acceder a los créditos blandos y destinarlos a obras de infraestructura y no al gasto corriente", puntualizó.

Una noche, todos los gobernadores y ministros de economía estaban reunidos en Diagonal Norte, en la delegación de la Casa de Salta -CABA- y llegó la noticia que Domingo Cavallo iba a autorizar el Patacón y las Lecops para las provincias.

"Pero Capital Federal no se iba a ensuciar con papeles. Luego nos fuimos de ahí, y en medio de la noche, caminando junto a De la Sota y el Lole, le expliqué a Cavallo por teléfono por qué no estaba de acuerdo con la decisión: "Mingo, vos no podes hacer esto. Naciste en San Francisco, tu padre tenía una fábrica de escobas y si haces esto, en Córdoba te van a sacar a los escobazos".

Tras eso, "me senté con el Lole y le dije que de esto estaba convencido. Y él me dijo: 'Si estás convencido, yo también'. Se la bancó, estuvo firme. No le pusimos basura en el bolsillo a la gente", narró con detalles Mercier.