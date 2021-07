Di María puede tener revancha como titular en una final

Ángel Di María quedó ante una nueva posibilidad de tomarse revancha de finales perdidas por Argentina en las que vio limitadas sus participaciones por distintas lesiones, ya que pelea un lugar con Nicolás González para ser titular en la definición de la Copa América ante Brasil, el sábado en el estadio Maracaná, mientras Cristian Romero será probado para ver si puede volver al equipo.

Leer también: Nicolás Cordero: "Encontré con un grupo lindo y unido"

El plantel argentino realizó su primer entrenamiento en Río de Janeiro en horario vespertino, en el estadio de Fluminense, donde volverá a practicar mañana también por la tarde.

Los futbolistas realizaron ejercicios en espacios reducidos divididos en tres grupos y al anochecer retornaron al Windsor Barra Hotel, donde se hospedan, en la exclusiva zona de Barra de Tijuca.

Si bien no hubo ´"fútbol once", un dato relativamente positivo fue que Cristian Romero volvió a practicar a la par del resto de sus compañeros y, aunque los trabajos no fueron de una exigencia extrema, le abre una ventana de expectativa al técnico Lionel Scaloni para reponerlo como titular frente a los brasileños.

Claro que como contrapartida está el hecho de que el "Cuti" hace más de 15 días que no compite y una lesión de rodilla, en este caso una distensión en la derecha, siempre es traicionera, lo que implicaría un riesgo si llega a incluirlo y no puede responder como cuando estaba en plenitud.

Es que Brasil tiene un ataque poderoso, por más que no pueda jugar el suspendido Gabriel Jesús, y una falla de un marcador central puede derivar en un gol que deje a Argentina sin título, por lo que Scaloni se encuentra ante la disyuntiva de insistir con Germán Pezzella en ese lugar o reactivar al cordobés, que es una de sus debilidades y por eso lo va a esperar hasta último momento.

Pero esta no es la única duda que mantiene el técnico desde que desembarcó anoche en Río de Janeiro, sino que de los cuatro defensores se le plantean interrogantes nada menos que en tres, ya que a la de Pezzella o Romero se suman las de los laterales Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en la derecha y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña en la izquierda.

Las otras dos posiciones que generan incertidumbre son las del volante central, donde Guido Rodríguez lleva ventaja para mantenerse en el puesto, aunque el interrogante surge sobre si estará "por Leandro Paredes" o "con Leandro Paredes".

Si se da el primer caso entonces Giovanni Lo Celso se mantendrá entre los 11 titulares, mientras que si ocurre lo segundo, el volante de Tottenham Hotspur tendría el boleto de salida.

Y la última duda de Scaloni pasa por la izquierda del ataque, al menos en el parado inicial, donde las constantes buenas actuaciones, sumadas a su experiencia, de Ángel Di María, le ponen fichas para estar desde el arranque en lugar de Nicolás González, que a lo largo del certamen amagó más de lo que concretó.

Entre Di María y González hay 10 años de diferencia, ya que "Fideo" tiene 33 y el de Escobar 23. Y si está desde el arranque, para el rosarino sería la gran oportunidad de cobrarse una revancha en una final, luego de que se lesionara sucesivamente en las últimas que disputó el seleccionado argentino.

"La idea es siempre la misma", remarca Scaloni cada vez que se lo consulta sobre algunos cambios que se fueron dando de un partido a otro. Sin embargo, también ella es adaptable al rival de turno, como por ejemplo ante Colombia cuando puso a Tagliafico por Acuña para controlar a Juan Guillermo Cuadrado, ya que el ex-Independiente tiene más marca que el ex-Racing.

Y en ese punto el entrenador oriundo de la ciudad santafesina de Pujato se apoya sustancialmente en los que le dice Matías Manna, inclusive muchas veces más que lo que le sugieren sus ayudantes de campo Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar.

Manna, de 35 años, a quien para el observador común se lo puede identificar como el rubio que desciende entre los primeros de los ómnibus que trasladan al plantel, es el encargado de videos, y es el único que Scaloni rescató del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli cuando era él mismo el quinto ayudante de campo, antes de que el presidente de AFA, Claudio Tapia, le ofreciera ser el reemplazante de su exjefe.

Es considerado desde entonces como el "cerebro" del cuerpo técnico, ya que sus conocimientos tácticos y la información que procesa, algo que supo volcar en el blog de su autoría "Paradigma Guardiola" cuando el catalán era técnico de Bayern Múnich, lo llevaron a que "Pep", impresionado por la repercusión de esa publicación, lo invitara a tomar un café en Buenos Aires cuando vino a dar una conferencia y lo felicitó por su interpretación.

Por eso lo que le marque Manna a Scaloni respecto de un Brasil que seguramente volverá a salir en la final con un 4-3-3, será clave para que, por ejemplo, quizá el técnico se decida por Tagliafico para defender, con el doble cinco Rodríguez-Paredes y Di ´María como cuarto volante en un 4-4-2 que obviamente completan Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La formación argentina sería entonces con el héroe de la semifinal, Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes o Giovanni Lo Celso y Ángel Di María o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El condicionante del alargue en caso de registrarse un empate en los 90 minutos regulares también puede influir en como gestionar, por ejemplo, si Di María va de arranque o es más útil llegando desde el banco como viene sucediendo últimamente.

Lo concreto es que Argentina va por la gloria el sábado desde las 21 en un Maracaná sin público (solo con un pequeño grupo de invitados) ante Brasil, mirando de reojo al árbitro uruguayo Esteban Ostojich, soñando también porque por fin a Messi se le dé y pueda levantar su primera Copa con la selección mayor.