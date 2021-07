De qué se trata la nueva golosina "funcional y vegana" de origen santafesino

No es ninguna novedad que la pandemia alteró nuestros hábitos alimenticios y estilos de vida durante los últimos 15 meses. Debido al impacto significativo del COVID-19 en el bienestar físico y mental de muchas personas, existe un creciente interés en comer alimentos que tengan propósitos relacionados con la salud.

Sweet Power es el nombre de la marca de suplementos innovadora -que en alianza con Tomorrow Foods, una startup de alimentos argentina- aspira a llegar al consumidor ofreciendo una línea de golosinas funcionales que no contienen azúcares agregados ni gluten. Con etiquetas limpias, estos caramelos serán de origen vegetal y con alto valor nutricional.

Leonardo Cristaldo es el emprendedor santotomesino que lidera este proyecto integrado por otras tres personas: Uriel Navarro, estudiante avanzado de Biotecnología (FBCB-UNL); Andres Burkett, especialista en Marketing (FCE-UNL) y Sandra Gympel, licenciada en Tecnología de los Alimentos (Conicet-UNL).

Este equipo interdisciplinario se conformó en octubre del año pasado en el marco del programa UNL Potencia, un espacio destinado a preincubar startups regionales dependiente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). “En esta participación, el proyecto obtuvo en mayo una mención especial en el concurso ‘IDEA–L TEAM, Mi primera start up’, organizado por la Universidad, a través de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica”, contó la coordinadora del programa UNLBio, Romina Joris y agregó: “El principal objetivo de esta iniciativa es conformar equipos emprendedores con diversos perfiles, para resolver demandas o problemas bio generando nuevos productos y tecnologías para el sector socio productivo”.

Contando la historia detrás de la idea

La forma en que disfrutamos la comida sigue cambiando, a medida que cambia el mundo. “Comenzamos con la idea de producir caramelos saludables, a base de fruta deshidratada para aportar valor nutricional a deportistas. A diferencia de lo que hay en el mercado -batidos o barritas proteicas- nos pareció interesante la manera de llegar con un producto más práctico, tanto para su consumo como para digerirlo”, recordó el emprendedor.

Más tarde y motivados por el recurso think tank, como parte de metodología didáctica basada en la multidisciplina, decidieron ampliar el público al que pretendían llegar; ahora también van por las infancias. “Tenía muchas ganas de emprender y generar una solución inspirándome en Franco, mi nene de 7 años. Debido a su autismo, tiene una alimentación selectiva, donde no elige comer determinados alimentos por sus texturas u otras particularidades que le generan rechazo”, indicó el santotomesino.

Según un informe de la ONU Argentina es el país con mayor prevalencia de malnutrición, donde casi 2 de cada 5 niños y niñas tienen desnutrición o malnutrición. Con el objetivo de brindar respuestas proteico-energéticas a esa población infantil, la startup argentina Tomorrow Foods, junto a un organismo público lograron crear el primer aislado proteico de arvejas de Latinoamérica. Y ahora están trabajando en este desarrollo de golosinas con etiquetas limpias.

Se espera que utilicen listas de ingredientes breves, comprensibles y evitando el uso de ingredientes controvertidos como colorantes, conservantes, sabores y tintes artificiales. De este modo, Sweet Power llegará al mercado como un producto dietario a base de proteína de arveja aislada que aportaría proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y fibras que se necesita para brindar respuestas a la desnutrición o malnutrición que afecta a las infancias y que conlleva problemas a nivel cognitivo y de crecimiento.

Saludable, sostenible y equilibrado

En la actualidad un número cada vez mayor de consumidores se está sumando a esta tendencia de apoyar a empresas locales con una historia de fondo y con un propósito, en lugar de grandes corporaciones. Según un informe privado, el 74% de los consumidores afirmó que prestan más atención al origen de sus productos, con un enfoque en la compra local.

Con los consumidores más interesados en la calidad nutricional de los productos que consumen, Tomorrow Foods está tomando notas de la industria de los suplementos, mediante la creación de golosinas con nutrientes agregados que pueden apoyar la función inmunológica y la salud en general, como probióticos, zinc, selenio, vitamina C y vitamina D.

“Lo bueno es que este producto no va a contener azúcar agregada y aportará toda la fibra que contiene una fruta. De esta manera, vamos a poder llegar a cualquier cantina de escuela como golosina saludable. Al mismo tiempo, planteamos la posibilidad de mover economías regionales como la zona de Coronda en la que tenemos plantaciones de frutillas. Podríamos ayudar a los productores, no trabajando con la frutilla en sí, sino con el descarte que ellos no suelen utilizar”, adelantó Cristaldo.

Lo que se viene: alimento en forma de caramelo

En este momento, Sweet Power está compitiendo en Naves Federal, un programa del Banco Macro destinado a capacitar a los participantes para que obtengan herramientas y recursos para presentar su proyecto frente a potenciales inversores. “A comienzos de este año en UNL Potencia nos comentaron acerca de este certamen y no dudamos en inscribirnos. Esta competencia consiste en tres etapas, la primera es una selección por provincias donde salen 10 ganadores que compiten entre todos los proyectos de Argentina en Naves Nacional. Luego, queda un único equipo que viajará a Israel a conocer la zona de emprendedores que posee ese país”, detalló el emprendedor.

Con una vasta experiencia en comercialización dentro del segmento de empresas y con su pasión por emprender, Leonardo manifestó que fantasea con la idea que Sweet Power sea finalista, “significaría un gran logro” para el equipo. Sin embargo, no se quedaron con los brazos cruzados y por su cuenta empezaron a tejer redes para avanzar con su sueño. Así es como lograron establecer un acuerdo con Tomorrow Foods.

Con respecto a los usos de este producto, el emprendedor santotomesino explicó que este preparado puede usarse como reemplazo de la proteína cárnica. En un contexto, donde cada vez más personas eligen reemplazar la carne por proteínas vegetales, en Argentina cada vez más son las empresas que se dedican a elaborar distintos aislados de proteínas veganas para vender a las industrias alimenticias. Lo cierto es que Sweet Power está en su fase inicial, dando sus primeros pasos como marca. No obstante, el equipo viene realizando con éxito cada uno de los objetivos fijados para escalar el emprendimiento. “Tenemos la expectativa de ser una empresa de suplementos que siempre llega al usuario en forma

de golosinas ofreciendo una solución para mejorar el rendimiento deportivo, malnutrición infantil, consecuencias por falta de colágeno o calcio”, concluyó Cristaldo.