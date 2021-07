De las 16 ramas de la industria santafesina, diez muestran signos de recuperación

La producción industrial de Santa Fe subió 27,3% interanual en mayo y acumula una suba de 27,5% en los primeros cinco meses del año, lo que evidencia que la actividad interrumpió las contracciones enfrentadas desde 2018.

En abril y mayo, el sector superó los registros de 2020 y 2019, y sólo un punto porcentual por debajo de 2018. “Para los próximos meses se espera la continuidad del proceso de recuperación, aunque más moderado”, vislumbraron desde el sector.

En tanto, Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), informó que la industria santafesina continuó con un crecimiento importante en el último período, de las cuales 10 ramas crecieron, especialmente las ligadas al sector automotriz, electrodomésticos y construcción, mientras 6 registraron una caída, entre ellas, las vinculadas al consumo masivo.

“Puestos de trabajo no se han perdido, pero estamos preocupados con el aumento de los costos en dólares. La gran limitación es que los créditos subsidiados brindados por la nación no están pudiendo monetizarse rápidamente porque las empresas cuentan con dificultades para completar sus carpetas crediticias”, detalló a Cadena OH!.

Escuchar también la nota completa: