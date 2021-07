Duhalde y Reutemann, una relación formada en el corazón de la política justicialista

Eduardo Duhalde conoció a Carlos Reutemann desde sus inicios. Compartieron los debates al interior del Partido Justicialista (PJ), la disputa por las candidaturas y las propuestas políticas.

"Sí, realmente sí. Desde el principio estuve muy cercano a él", comentó el ex presidente para Cadena OH! "Hablamos con Menem, él era presidente y yo vice. Y nos pareció que era un hombre que tenía características positivas, un hombre de orden, de control como todos los pilotos de Fórmula 1 destacados".

Pero entre las particularidades del Lole estaba que era difícil de encontrar. "No lo podíamos ubicar, el Lole no era fácil de ubicar. Fui al programa de Evaristo Monti y le dije que estaba buscando al Lole y que nos parecía que podía ser un buen gobernador. Esa fue la realidad. Pasó el tiempo y lo encontramos en un puesto comprando naranjas".

El propio Reutemann contó en Sin Mordaza TV que "Venía de Buenos Aires, paro a comprar naranja en San Pedro, y me dice la vendedora: ¿Usted va a ser candidato a gobernador?. Yo no sabía de lo que me hablaba".

Su carrera política de más de 30 años también lo llevó a estar cerca de la presidencia de la nación. En sus propias palabras, Reutemann contó que "La primera posibilidad surgió cuando yo gané las elecciones en el 1999 a gobernador. Me dijo Duhalde, pensá la posibilidad de ser candidato a presidente contra De La Rúa. Y le dije que no, que sería defraudar a la gente de Santa Fe. Después surgió la crisis de 2001, y Duhalde me vuelve a llamar. Y yo le dije que no quería ser candidato. Es lo que yo había pensado respecto a este tema. Lo único que me pidió es que demore la respuesta, porque necesitaba armar una estrategia de reemplazo".

Para Duhalde, "Fue más o menos así, pero instantáneamente no me dijo que no. Incluso le ofrecí al gobernador de La Pampa la vice presidencia. Lole estaba dudoso, me preguntaba 'qué hago con los gremios', entonces le pedí a la cúpula de la CGT que lo llamen; lo hicieron y se pusieron a disposición. Cuando lo llamo de nuevo, me dice: 'Me estás pidiendo que entre en una cueva a 360 kilómetros por hora y yo no voy a más de 300".

Por último, comentó que Lole "era muy desconfiado. Sí, hay que ser desconfiado en política. Cómo vas a confiar en la política si aparecen los peleadores y los mentirosos. Es una virtud ser desconfiado".

