El apoyo santotomesino a Camila Nievas después de su paso por La Voz Argentina

La santotomesina Camila Nievas interpretó 'Tu falta de querer' de la artista chilena Mon Laferte en La Voz Argentina y ningún integrante del jurado se dio vuelta para que continúe en el certamen.

Lo sorprendente es que, apenas terminó, le pidieron disculpas por no haberlo hecho. Entre correcciones y halagos, todos los integrantes del jurado admitieron que deberían haberlo hecho.

Un colega y amigo de Camila, Joaquín Nasso, comentó a Cadena OH! cómo vivió la experiencia de su compañera. "La conozco muy bien, estoy a cargo de la dirección y coordinación de Peregrinos, nuestra banda local, y ella está con nosotros cantando ya hace dos años y medio".

"El arrepentimiento está, lo he escuchado con varios artistas. No consumo este tipo de programas porque engañan", apuntó el entrevistado. Afirmó que como artista reconoce que hay retoques o mejoras en algunas de las interpretaciones. "Este programa fue grabado hace 4 meses y obviamente en producción, los tocados por la varita, los que pasan a la siguiente etapa, tienen un retoque. Uno se da cuenta, lo escucha. Por eso no lo consumo, ahí está la explicación. No me gusta que me mientan en la cara, y que después vaya una gran artista, como Camila, y le hagan esto. Duele".

La joven de 23 años no puede hablar por el contrato que firmó al participar del certamen. "Ella está muy triste por cuestiones internas. Yo le dije que no decaiga, que somos colegas, y que un colega la juzgó. De mi parte, le aconsejé que no se presente porque tiene todas las herramientas para hacer una producción independiente. No estaba de acuerdo, pero no por egoísmo, me gusta que los chicos sean libres dentro de mi grupo y fuera también", destacó Nasso.

"Ojalá se vuelva a presentar y le demuestre a estos personajes que puede. Que tiene muchísimo para dar y tiene muchísimo para enseñarle a esos artistas. La interpretación que hizo de esa canción, está espectacular", insistió.

"Cami realmente tiene un futuro solista o con nosotros, como sea. Su voz innata es terrible, con entrenamiento con gente muy grosa. Los cinco jurados que estaban ahí tienen mucho que aprender de la voz de Camila", dijo por último.

Escuchar también el audio completo: