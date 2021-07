En el norte provincial el campo se hizo escuchar

Una multitudinaria concentración convocada por el agro y diversas entidades sociales se realizó esta tarde en la intersección de la ruta nacional 11 y la ruta provincial 31, en jurisdicción de Avellaneda, departamento General Obligado.

Si bien la organización partió de productores autoconvocados, el llamado a la movilización resultó extensivo a distintos sectores de la sociedad, “afectados por las decisiones de la Casa Rosada”.

Vecinos y representantes de distintas organizaciones e instituciones llegados de distintos rincones del norte santafesino, e inclusive de otras zonas de la provincia y desde Chaco, poblaron el espacio verde donde están las letras corpóreas de Avellaneda y las banquinas en los alrededores de ambas rutas. Como sucedió en San Nicolás, también en Avellaneda hubo gente proveniente de diferentes sectores como la salud, la educación, el comercio y el campo.

Los reclamos mayoritariamente tenían como destinatario al Gobierno nacional. Eso fue evidente cuando aparecieron consignas tales como “Si no hay justicia, que no haya paz para el gobierno”, “Ajuste político urgente”; “La vida no es nada si la libertad se pierde”, y “Libertad, justicia, democracia”.

Pasada las 10.30, grupos de chacareros y representantes de sociedades civiles comenzaron a arribar con banderas y pancartas. Pero después de las 14.30 recién se desarrolló el acto, donde diversos oradores resaltaron la importancia de la reunión.

Uno de los discursos destacados por la concurrencia fue el de Graciela Armúa, docente integrante del grupo Padres y Docentes Unidos por la Educación. “Cómo no nos vamos a comprometer y estar felices hoy, con tantas caras, tantos cuerpos puestos a favor de la lucha y de decir que no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos. Luchamos por la presencialidad sin color político ni partidario, queremos una presencialidad sostenida, de calidad, que permita la inclusión para los niños y niñas de todo el país y de todos los niveles, una presencialidad que asegure el futuro de nuestro país”.

Además de otros expositores, Norberto Niclis, conocido dirigente ruralista del norte santafesino, exvicepresidente de Coninagro, dijo ante la prensa que “tenemos que revalorizar lo que significa la independencia. Muchas de las normas allí dictadas no se están respetando. Tenemos que transmitir lo que estamos viviendo. Este año tenemos una posibilidad con nuestro voto de que se termine la casta política que toma las decisiones y nosotros solo debemos acatarlas”. A ellos se sumaron dirigentes de varias sociedades rurales del centro-norte provincial y un buen número de jóvenes integrados a las entidades ruralistas.

A la movilización adhirió la Sociedad Rural de Santa Fe resaltando que “luchamos para que Argentina sea un país con mejor educación, salud, respeto y producción” y “a la era de que la lucha nos una como país democrático que somos y logremos un mejor futuro para todos”. A su vez, la Sociedad Rural de Reconquista planteó que “libertad es la consigna, el futuro nuestro objetivo”.