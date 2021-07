Las listas de precandidatos en los Concejos de Rosario y Santa Fe

Este viernes por la noche venció el plazo para que los diferentes Frentes que competirán en las próximas elecciones presenten la lista de precandidatos para renovar los Concejos de Rosario y Santa Fe, entre otras localidades.

Este año se votarán 14 intendencias, comisiones comunales y la renovación parcial de los Concejos municipales. Las Paso tendrán lugar el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Rosario

En la ciudad de Rosario quedará en el anecdotario político el probable desembarco de múltiples de periodistas al Palacio Vasallo, recurso para intentar concitar la atención ciudadana, más distante que nunca en la coyuntura que ha formateado la pandemia.

En el FPCyS estaban anotadas cuatro listas. Una es la del javkinismo: estará encabezada por el periodista Ciro Seisas, quien estará secundado por Nadia Amalevi y Mariano Roca, secretario general administrativo del Concejo e integrante del núcleo político más cercano del jefe del Palacio de los Leones. También habrá dos listas del PS: el sector Socialismo en Movimiento (que ganó en las internas del partido) postula a Verónica Irízar y Bases a un exponente de la vieja guardia del partido de la rosa: Miguel Cappiello. La cuarta lista, del Partido Demócrata Progresista, tiene a Lisandro Lichu Zeno en el primer lugar.

El peronismo arriesga este año también tres bancas. El Frente de Todos se dirimirá entre cuatro listas. La Corriente (cuyo máximo mentor es Agustín Rossi) pone al frente a la concejala Norma López, y acordó con el Movimiento Evita, que pondrá el segundo nombre: Mariano Romero, un joven abogado, militante barrial y funcionario provincial en el área de adicciones. En tercer lugar irá la actual concejala Alejandra Gómez Sáenz, que asumió en reemplazo del actual ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

Hacemos Santa Fe, el espacio que coordina Roberto Mirabella y expresa a Omar Perotti dentro del PJ, eligió al conductor del programa periodístico Bótelos (Telefé Rosario), Lisandro Cavatorta para liderar su boleta. Fue propuesto y persuadido por el secretario de Transporte, Diego Giuliano, en tanto Frente Renovador de Sergio Massa. En segundo término, el gobernador eligió a la directora del Acuario provincial, Victoria Mántaras. El tercer lugar era motivo de discusión todavía anoche a última hora. Sonaba allí Julia Irigoitía, directora provincial de Políticas de Inclusión Socio Productivas.

Entre los diputados Oscar "Cachi" Martínez y Luis Rubeo armaron una propuesta propia para el Concejo. Primero habían tentado a Hernán Cabrera, el cronista de radio y TV, especializado en el quehacer de Newell's Old Boys. Pero este decidió al final rechazar el convite. Allí jugarán dos ex funcionarios de Perotti: encabezará el ex ministro de Gobierno Esteban Borgonovo, seguido por la ex secretaria de Deportes Claudia Giaccone y el delegado del Ente Nacional de Comunicaciones de Santa Fe, Franco Balzaretti.

En un cuarto andarivel se conoció ayer la intención de Alicia Cavallero (hija de Héctor Cavallero) de tallar en la interna con el Partido del Progreso Social.

En Juntos por el Cambio (JxC) también es amplia la oferta. El sector comandado por el diputado Federico Angelini inscribió una lista con dos que quieren renovar: el ex periodista Charly Cardozo y Renata Ghilotti. Anita Martínez también irá por la reelección, promovida por el diputado provincial Julián Galdeano y secundada por el ex edil Martín Rosúa. En tercer lugar, Germana Figueroa Casas quiere ceder su escaño a la abogada Soledad Ruiz.

El otro espacio del PRO, que lidera Roy López Molina, anotó dos listas encabezadas por Agapito Blanco (busca reelección) y el radical Eugenio Malaponte.

Ciudad Futura pone una banca en juego. Llevará en primer lugar a Juan Monteverde, para regresar al Palacio Vasallo, seguido por Jesica Pellegrini, que tomó el lugar de Eduardo Trasante y ahora debe renovarlo. El tercer candidato es Fernando Rey, un joven dirigente de Patria Grande y el Frente Social y Popular.

La postulación del periodista Tessandori es una de las singularidades de esta compulsa. Quien ya ha probado suerte hasta con el show teatral se anotó para las PASO con un frente denominado "Mejor" y que lo avalan las personerías jurídicas Unión Federal, Autonomista, y Conservador Popular.

Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) logró una lista de unidad y la concejala Laura Mondino (persona de gran confianza del intendente Emilio Jatón) encabezará la lista oficialista. Ell actual presidente del Legislativo local, Leandro González (Radicales Libres) ocupará el segundo lugar, y lo siguen Virginia Coudannes y Pablo Mainer.

En tanto, la primera lista del Justicialismo la brindó el sector de Unidad Ciudadana. Será encabezada por Alejandro Rossi, el exsecretario de Seguridad y diputado nacional. Lo secundará la actual secretaria general de la Juventud Peronista del departamento La Capital, Camila Kletzky, en tercera ubicación estará Edermilo “Milo” Maidana y el Frente Renovador tendrá su representante en la cuarta ubicación en la persona de Andrea Rodríguez.

La lista "Hacemos Santa Fe" está encabezada por Jorgelina Mudallel, acompañada por Fernando Sebastián Molina (Upcn), Natalia Jorgelina Ocampo (gerente Udai Santa Fe), Andrés Dentesano (hombre del entorno de Silvina Frana) y Paula Canallis, del Movimiento Evita.

La tercera lista dentro del PJ, "Mejor Santa Fe", es la liderada por Marcela Aeberhard, exconcejala y actual subsecretaria de Asuntos Legislativos del gobierno provincial. Los primeros lugares de esa lista están ocupados por Carlos Poggio, María Ayelén González y Nahuel German Pujato.

En tanto, el Frente Renovador competirá bajo el lema "Unidos Podemos". Oscar "Cachi" Martínez fue el encargado de comunicar en redes sociales que la lista de este espacio está encabezada por Lucas Maguid.

En la alianza de Juntos por el Cambio se concretaron cuatro las listas para la elección interna. La que impulsa el último intendente de Santa Fe, José Corral, que liderará Adriana "Chuchi" Molina; y otras tres que encabezarán Hugo Marcucci, del sector de Mario Barletta; Carlos Suárez (UCR) y Luciana Ceresola (Pro), respectivamente.

Por su parte, Barrio 88 que actualmente cuenta con un concejal (Guillermo Jeréz), tendrá como primera candidata de la lista Puede ser distinto a Eliana Ramos, quien en 2019 se postuló por esa fuerza para intendenta. Luego le siguen Juan Acosta, Sofía Amherdt, Juan Valdez y Vanesa Tapón, entre otros.

En cuanto a Somos Vida Santa Fe, con Betina Florito y Alejandra "Locomotora" Oliveras como nombres fuertes para competir a nivel nacional, anunció que la lista de precandidatos a concejales de la ciudad de Santa Fe estarán “Manucho” Rodríguez, Rosa Bello, Marcelo Vergara, Soledad Kopp, entre otros.

Finalmente, el espacio Igualdad y Participación, propondrá a Joaquín Azcurrain, quien será secundado por Claudia Catalin (quien fuera secretaria electoral durante la gobernación de Antonio Bonfatti).