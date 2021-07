Messi: “Dios estaba guardando este momento para mí”

La cara lo decía todo. La alegría de Lionel Messi es la de los millones de argentinos. Se cortó la racha de 28 años sin títulos y la Selección ganó la Copa América, nada menos que en el Maracaná y frente a Brasil.

El destino esperaba por el 10 y él lo sabía: "Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la Selección, estuve cerquita muchísimo años, sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar. Soy un agradecido a Dios por darme este momento, en Brasil y a Brasil. Creo que estaba guardando este momento para mí".

"Es una locura, inexplicable la felicidad que siento, muchas veces me había tocado irme triste, sabía que una vez se me iba a dar, no había mejor momento. Este grupo se lo merecía de verdad, es algo impresionante, muy feliz", dijo el diez tras el partido.

El rosarino sostuvo que "confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se venían muchas cosas buenas. Un grupo de personas muy buenas que siempre tiran para adelante, que nunca se quejaron de nada, fueron muchísimos días encerrados, sin poder ver la familia, pero el objetivo estaba claro. Se nos dio, pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa".

Por otra parte, habló sobre su estado de salud durante la Copa: "Venía arrastrando molestia en el isquio, los últimos partidos fueron seguidos, sin tiempo de descanso, estábamos todos iguales, con lo justo al final, por suerte lo sacamos y salió bien".

"Muchísimas veces soñé con esto. Se lo dedicó a mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos, que muchas veces les tocó sufrir, igual que yo o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar varios días tristes, sin ganar nada, y esta vez es diferente", resaltó en medio de la emoción.

Festejos

El emblema de al albiceleste, no se olvidó de su ciudad natal tras obtener el título: "Vi -los festejos- en el Obelisco, el Monumento a la Bandera en Rosario, todos lados. Aprovecho para agradecer el reconocimiento del viernes de la gente de Rosario en el Monumento, es algo emocionante. Feliz que Argentina pueda disfrutar, que podamos llevar esta Copa para allá, tan deseada, tanto la queríamos y allá vamos".