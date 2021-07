Según la jefa de Policía, comenzaron a bajar los índices de algunos delitos graves

La jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, se refirió este domingo a la actualidad de la fuerza y aseguró que se trabaja para la incorporación de más agentes. Al mismo tiempo aseguró que comenzaron a bajar los índices de algunos delitos graves como las balaceras, los arrebatos y los homicidios.

"Estamos trabajado mucho para la incorporación de más policías. Este año se duplicó la cantidad de ingresos. Hay más móviles, patrullajes. Siempre falta, pese a que vemos que hay números que bajaron como la cantidad de homicidios, balaceras y arrebatos", expresó la funcionaria policial.

Luego reconoció que las víctimas pueden no entender de estadísticas. “El vecino al que le roban una pertenencia una bicicleta o una moto que tanto le costó conseguir, no lo entiende y comprendo al vecino. Nos gustaría que no haya delito y estamos trabajando para eso, pero es una situación compleja por la pandemia y por la situación económica que provocó”, añadió Chimenti en diálogo con medios rosarinos.

La jefa de la Policía además dijo que la situación de exposición de los policías a los casos de coronavirus sigue siendo preocupante. “Hemos tenido mucha gente enferma, tuvimos 16 fallecidos por covid en la policía santafesina. Al principio fue muy difícil, teníamos mucha cantidad de aislados, pero la vacunación ayudó muchísimo", indicó.