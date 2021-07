Nuevo programa de financiamiento para empresarios santafesinos

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna encabezó un encuentro, a través de una videoconferencia, en que se presentaron las líneas de financiamiento del Programa Santa Fe de Pie que están disponibles para el sector industrial de todo el territorio provincial.

Santa Fe de Pie es una herramienta que tiene como objetivo acompañar a los sectores más afectados en el marco de la pandemia COVID-19 y al mismo tiempo reactivar la economía santafesina, incentivando las inversiones y el crecimiento del entramado productivo.

Entre sus puntos más destacados, el Programa presenta distintas líneas de financiamiento destinada a la inversión productiva para la compra de bienes de capital en los sectores industrial, agroindustrial y de servicios.

Durante el encuentro, Costamagna detalló: “Presentamos un programa de financiamiento que no tiene precedentes en la provincia de Santa Fe, no solo por el monto, 26.500 millones de pesos, sino también por la particularidad del mismo, que tiene que ver con generación de arraigo y empleo, con la inclusión y con el aumento de la productividad. Tal como lo dice nuestro gobernador Omar Perotti, no hay mejor política social que la generación de un puesto de trabajo".

“Uno de nuestros principios, como gestión, es poder acompañar a los sectores con este tipo de herramientas financieras. En esto se refleja el espíritu de este tipo de programas que son sustanciales para el desarrollo, el crecimiento y la transformación de la producción”, agregó.