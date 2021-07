Quinto día consecutivo sin colectivos en Santa Fe

Desde el mediodía del jueves último, los choferes de colectivos nucleados en UTA mantienen un paro de transporte urbano e interurbano que afecta a la ciudad de Santa Fe y las localidades aledañas.

La medida es en reclamo al pago del medio aguinaldo y del cumplimiento al acuerdo paritario firmado con las patronales, ya que los trabajadores solo cobraron la mitad del sueldo de junio y con la antigua escala.

Sebastián Alem, secretario de prensa de la UTA, expresó a Cadena OH! que, a la ciudad de Santa Fe, "todavía no llegó ni un peso" de los nueve millones que debía enviar Nación.

Además, el dirigente de UTA sostuvo que la medida de fuerza no se levantará hasta que no se deposite el dinero correspondiente. "Hubo llamadas a los empresarios durante el fin de semana para ver cómo resolver este conflicto, pero, lo cierto, es que este paro terminará siempre y cuando los trabajadores perciban el salario en sus cuentas con la llegada de los susidios, cosa que aún no ha sucedido", indicó Alem.

En tanto, desde la municipalidad de Santa Fe reconocieron atrasos en la transferencia de subsidios nacionales y provinciales. Se trata de recursos que se convirtieron en una herramienta indispensable para garantizar el funcionamiento de un servicio que no encuentra salida a una crisis cíclica que lleva años.

