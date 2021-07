César Menotti: "Son chicos jóvenes, con ganas de trabajar en serio, no vender humo"

César Luis Menotti habló este domingo con TyC Sports y se refirió a la consagración de la Selección Argentina en la Copa América Brasil 2021. Desde su cargo como director de Selecciones Nacionales, bancó fuerte al cuerpo técnico y se mostró confiado en el proyecto.

"El título es el cierre de una búsqueda, hay que ver cómo se obtiene. Por ahí obtenés un título de casualidad. Hubo títulos que no sirvieron ni para ir a la esquina y otros que no fueron títulos y fueron importantísimos para el fútbol argentino. Hay una conducción de AFA que valoriza la Selección y da amplios poderes a los entrenadores. Hay una organización que les permite a los chicos estar unidos. Un espíritu de progreso y un apoyo de la conducción. Se cometieron tantos errores que ni siquiera fueron intencionales, sino por desorganización dentro del proyecto", repasó el DT campeón en Argentina 1978.

Sobre su relación con el equipo de conducción, indicó: "No es (Lionel) Scaloni solamente, yo me reuní con los cuatro, tengo una relación muy afectiva y quiero mucho a (Pablo) Aimar, y también a (Roberto) Ayala y a (Walter) Samuel, a Scaloni también. Son chicos jóvenes, con ganas de trabajar en serio, no vender humo, llenos de proyectos e ideas".

"Messi puede ayudar mucho a dar un salto de calidad pero muchas veces es un trabajo colectivo. El fútbol es como una orquesta, como las de tango: cuatro bandoneones, cuatro violines... Como decía (Osvaldo) Pugliese, el único secreto de la música es el ensayo. Ensayaban cuatro horas por día. Hay que encontrar y generar días y horas de ensayo, no se arma un equipo solo con buenos jugadores", planteó.

Por último, el Flaco ejemplificó: "Es tan importante Messi como un buen arquero, si a tu arquero le faltan las manos estás perdido".