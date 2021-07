Habló la mamá de Ángel Di María: "El siempre soñó con volver a Rosario Central"

Ángel Di María cumplió su sueño. El delantero se había propuesto ganar un título con la albiceleste y lo logró con un gol que quedó para la historia. Con su tanto, permitió que la Argentina se consagrara campeón de la Copa América luego de casi tres décadas.

En diálogo con Cadena HO!, Diana, la mamá del Di María contó la felicidad que atraviesa en estos momentos, tras el triunfo: “Mucha felicidad, fue increíble, es un respiro para la Argentina que estábamos mal por la pandemia, nos dio un respiro para estar feliz”.

La madre del delantero aseguró que “él puede dar un poco si lo llegan a convocar para Qatar, va a ayudar a los chicos que tienen hambre de gloria y con la ayuda de los más grande lo van a conseguir, mi hijo tiene la camiseta puesta siempre”.

Sobre el recibimiento de la gente cuando Di maría arribó a Rosario, Diana contó que “uno nunca se acostumbra a todo esto, acá lo recibieron con mucho amor, le cantaban, muy enloquecidos todos, el está con la señora y las hijas, él está en Rosario y viene para Funes, porque yo vivo en Funes”.

Leer también: Di María: "No termino de caer, se rompió la racha"

Tras la consulta sobre si Di María tiene pensado finalizar su carrera futbolística en Rosario Central, su mamá advirtió que “él siempre soñó con volver a Rosario Central, pero no quiere poner fecha, y no quiere traicionar a la gente, pero el quiere volver a Central, cuando termine".

Respecto a los comienzos de Ángel en el fútbol, Diana contó que “tenía que descargar su energía, tenía cinco años cuando lo llevé al club del barrio y ahí lo vio Central, y me comprometí que lo iba a llevar y lo llevaba siempre en bicicleta” y agregó: “Nosotros íbamos a todos lados con Ángel, nos gustaba verlo jugar, lo acompañábamos a todos lados, ningún padre pensaba en ese momento que iba a estar en Inglaterra”.

Sobre las críticas de las que muchas veces Di maría es blanco, su mamá manifestó que el delantero le pidió “no escuchés, no mirés, no hablés, cuando hablan de mí, yo siempre voy a ir para delante por más que me critiquen. No escucho porque me hace mucho mal, Ángel sufrió mucho cuando se fue de Rosario, era muy pibe, dejó su familia y sus amigos, hasta que se dio cuenta que era su oportunidad", cerró Diana.

Diana, mamá de Ángel Di María: "#Messi es un chico igual que Ángel...me da pena como "le pegan tanto, lo matan".... Lionel tiene una muy buena familia, trabajadora" pic.twitter.com/mdFeyjQKUT — Jorge Battagliotti 🇦🇷 (@jbattagliotti) July 12, 2021

Escuchar también la nota completa: