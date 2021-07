Un estudio revela que quienes tuvieron covid no necesitarían segunda dosis de Sputnik V

Las personas que tuvieron Covid-19 generaron diez veces más anticuerpos neutralizantes después de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V que aquellas que recibieron el esquema completo, confirmó un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires e investigadores del Conicet, publicado recientemente en la revista internacional "Cell Reports Medicine".

El trabajo (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379121002081) arrojó también que el 94% de las personas que recibieron la primera dosis y que no habían tenido previamente el virus generaron una fuerte respuesta de anticuerpos IgG y la cifra se elevó al 100% tras completar el esquema de dos dosis.

New study in Argentina shows first dose of Sputnik V induces strong immune response in 94% of individuals previously not infected with COVID-19, sees no evident benefit of using a second dose in the previously infected people. 👇https://t.co/PwwzFz4tOh

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 12, 2021