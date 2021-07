Nicole Neumann sorprendió sobre su vínculo actual con Fabián Cubero

Ahora, felíz y en pareja con José Manuel Urcera, Nicole Neumann sorprendió al hablar de su actual relación con el papá de sus tres hijas, Fabián Cubero.

Después de años de conflictos mediáticos y hasta judiciales, ¿lograron limar asperezas por el bien de las pequeñas? "Estamos un poco más cerca de conciliar... Tenemos hijas y es algo que tiene que pasar inevitablemente", afirmó, contundente, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Muy enamorada de José Manuel, Nicole se despidió subrayando que pese a todo lo que vivió en este último tiempo sigue creyendo en el amor para toda la vida. "La vida es más linda acompañada, ni hablar, pero a veces no se puede. No me da lo mismo, me encanta la vida acompañada. Uno se pone más reflexivo después de los golpes de la vida, pienso todo un poco más”, cerró, sincera.

Fuente: Ciudad Magazine