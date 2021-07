Se replicaron protestas masivas contra el gobierno cubano

Cuba ha vivido este domingo las manifestaciones más grandes de las últimas décadas. Al grito de “Abajo la dictadura” o “Patria y vida”, remedo del eslogan oficial “Patria o muerte”, los cubanos se han echado a las calles para protestar. La crisis económica que sufre la isla desde hace años se ha visto agravada por la pandemia, que ha golpeado muy fuerte al sector turístico.

Al respecto, Leandro Castellanos Vivanco, cubano y presidente del gremio Médicos Libres de Cuba, comentó a Cadena OH! algunas claves para entender los conflictos que se viven en el país.

Leer también: Cuba analiza crear un pasaporte para personas vacunadas contra Covid-19

"Efectivamente, Cuba tuvo un despertar después de 62 años. Al menos rompió el miedo a la dictadura que tenemos impuesta y salió a la calle a reclamar su libertad".

Pero estos reclamos no son nuevos, sino que se han ido sucediendo muchos movimientos en los últimos meses. La particularidad de este evento, es que se dio una movilización general en el país entero. "Hubo una chispa en una provincia de La Habana y esto hizo que se globalizara. También gracias a la informatización e internet, que estuvo vedada en Cuba en estos años. Ayer cortaron internet con Cuba, pero la gente está intentado contactarse por otros medios para transmitir lo que pasa".

Pandemia

Para Castellanos Vivanco la situación sanitaria "es desastrosa. Vimos una creciente comorbilidad desajustada por la carencia de todo tiempo. Cuando llegó la pandemia, se hubiera podido resolver la situación si hubieran adquirido el beneficio que los aportaba Covax, que quería proveer de vacunas, como al mundo entero. Pero ellos, lo rechazaron como en otras oportunidades", señaló.

Al comenzar la pandemia, el gobierno cubano decidió no participar del mecanismo Covax, que buscaba llevar vacunas aprobadas a las naciones más pobres, sino que optó por desarrollar sus propias dosis.

"Al respecto, tengo que decir que son creadores de vacunas, que hay buenas personas y buenos científicos, pero evidentemente están bajo el yugo de una dictadura que los utiliza como conejillo de indias y como negocio. Entonces ellos no quisieron aceptar esa ayuda", puntualizó.

El entrevistado aclaró que sus declaraciones pueden ser erróneas porque no hay información sobre el desarrollo de la vacuna Abdala. "No sabemos en qué fase están las vacunas, porque a ellos no les conviene que uno analice sus estadísticas. Empezaron a crear candidatos vacunales para vender a otros países. Esto generó que ha muerto muchas personas, incluso personal de salud".

Manifestaciones

Las movilizaciones son pacíficas y, en su mayoría, participan sectores universitarios. "No están reclamando por vacunas, por alimentos ni por hambre, todo eso está cubierto. En Cuba están pidiendo libertad, se sienten presos en la dictadura castrista".

"Como ellos tienen el monopolio de la información, es muy difícil que ellos le vendan otra cara al mundo. Pero la realidad son los videos crudos que están en internet, porque cuba entera está publicando estos videos. No hay ediciones ni cortes", reafirmó.

Para el médico hay una generación diferente, que vivió otro tipo de exilio que y lucha de otra manera. "Antes se podía engañar más fácilmente, porque no había medios ni internet. Pero ahora resulta que el pueblo está luchando en la calle contra ellos, la represión está siendo brutal, los videos son horribles".

Leer también: Identifican a otra víctima argentina y ya son 86 los muertos por el derrumbe en Miami

A su vez, Castellanos Vivanco admitió en Cadena OH! que nunca quiso ser como el Che. "Yo quise ser como mi padre, como mi abuelo. Nadie quiso ser como una persona que, realmente, no sabemos si fue el médico que dicen que fue. Nunca realizó un corte de una tomografía, nunca puso un stent, nunca hizo rayos X a nadie. Su vocación por salvar vidas la echó a perder yendo a matar y dejándose conquistar por otro tipo que era una asesino. Castro le ofreció ser ministro del Banco por apoyo. Pero lo que hizo fue desviar el camino al totalitarismo, por eso también se deshizo del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos", historizó.

"Necesitamos toda la ayuda que se nos pueda dar, queremos que la administración Biden se pronuncie. Los cubanos quieren entrar a la isla y defenderla. Alguien tiene que ayudarnos y pronunciarse por esto. Nosotros llevamos 63 años sin elegir presidente. Este es el principio del fin. Ayer, 11 de julio de 2021, es una fecha histórica en Cuba, de rebelión anticastrista. Nuestro pueblo es valeroso", dijo por último.

Escuchar también audio completo: