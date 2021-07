La emoción del santafesino que vivió la final en el Maracaná y tuvo a Messi en frente

La impactante consagración de la selección argentina en el mítico Maracaná aún tiene historias que merecen ser contadas. Por ejemplo, el caso de la familia santafesina integrada por Gustavo Sabena, Lorena Pascullo y su pequeña hija Pilar, quienes hacen poco tiempo viven en Brasil y tuvieron la fortuna de ver a Lionel Messi alzar por primera vez una copa con el conjunto albiceleste.

"Vinimos para la cancha con mi esposa y mi hija que tiene 8 años. Fue una sorpresa enorme tener la posibilidad de poder entrar al estadio y ver semejante partido. Nosotros vivimos en Buzios y es prácticamente una colonia argentina. A través de los grupos de Facebook y WhatsApp nos vamos contactando entre todos y salio la noticia que desde el consulado iban a repartir entradas a los argentinos residentes en Brasil con PCR negativo", narró el santafesino José Sabena desde Río de Janeiro, en diálogo con el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El "privilegiado" de vivir la emocionante final en el Maracaná, contó que "había que pasar a retirar un número en el Consulado, para luego sacar la entrada en el estadio el viernes. En lo personal siempre estuve muy ligado al fútbol por una historia familiar. Surgió la oportunidad; llegamos al estadio cerca del mediodía y a las 16 ya teníamos la entrada registrada".

Leer también: Habló la mamá de Ángel Di María: "El siempre soñó con volver a Rosario Central"

José resaltó que nunca se van a olvidar de lo que vivieron. "Significaba mucho; por tenerlo a Messi, al cual lo tuve a 20 metros. Eso no me lo quita nadie. No nos queríamos ir. Los jugadores se acercaron donde estábamos los hinchas argentinos, cantaron un tiempo largo, se sacaron fotos, fueron al vestuario, volvieron al campo de juego y nosotros seguíamos ahí".

Por último, el santafesino detalló su "nueva vida" en Brasil: "Estamos en Buzios desde principios de noviembre. Emprendimos el viaje el 4 y llegamos el 7 a esta ciudad. No teníamos un trabajo concreto, nada pactado. Vinimos en octubre para ver un panorama desde lo comercial. Y ahora ya estamos trabajando lo dos".

Escuchar también la nota completa