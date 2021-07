Cómo se hizo la Copa América inflable que recibió a los jugadores argentinos

Pasados dos días, continúan las repercusiones por la conquista de la Copa América después de 28 años sin títulos. En esta oportunidad, el plantense Alejandro Mañañes, quién creó una réplica del premio inflable, contó cómo atravesó su trabajo y los nervios por el partido.

"Con esculturas inflables estoy hace 30 años, pero toda la vida me dediqué al diseño y realización de todo tipo de expresiones artísticas y constructivas, con más de 350 inflables gigantes. Ahora armamos la copa en un espacio muy lindo e histórico, en La Plata", comentó.

El trabajo comenzó el año pasado pero se suspendió por la pandemia y se retomó este año. "Comencé a hacerla a dos o tres días antes de la final. Cuando pasó a la final ya me dijeron que la termine. A partir de ese momento la hicimos y terminé metido en el medio de la alegría que vivimos todos", aclaró.

Según Mañañes, la victoria de la Copa "Nos recordó a todos que somos personas con alegrías y tenemos una sensibilidad; hacía mucho tiempo que no teníamos una buena noticia. Fue una experiencia muy cansadora, esto sucedió ayer y a partir de ahí tuvimos muchas llamadas. Estamos prácticamente sin dormir desde hace muchos días".

Lo particular de este maravilloso objeto es que puede guardarse en un bolso autoportante, porque es de tela de paracaídas. "En ese camino vivimos muchos momentos de tensión, porque no lográbamos que se pare la copa, no le encontrábamos la vuelta. Empezó el partido y estábamos con mi compañera, con quién trabajo, y de golpe empezó a levantarse justo con el gol de Argentina. Es la mística de lo positivo, y ese objeto que era secreto y no era nada, se convirtió en todo", explicó.

"Ahí empezamos a tomar consciencia de lo que se venía. Salimos corriendo para Ezeiza, la gente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) nos llamó, formaba parte del recibimiento de los jugadores dentro del predio".

Por último, aclaró que "Del fútbol en sí mismo, me apasiona el lugar de espectáculo, de expresión de pasiones, una posibilidad muy grande de mostrar muchas cosas".

