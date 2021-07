Alberto Fernández: "Copa América fue una alegría en un momento difícil para los argentinos"

La Copa América "fue una alegría en un momento difícil para los argentinos", sostuvo hoy el presidente Alberto Fernández respecto del título alcanzado por el seleccionado nacional de fútbol el pasado sábado al vencer por 1 a 0 al local Brasil, en la final disputada en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

"Después del empate en la primera fecha con Chile (1-1) dije que la veía muy bien a la selección. Y hay que destacar el trabajo del técnico, Lionel Scaloni, de perfil bajo, que incorporó a jugadores que no conocíamos y se ganó el respeto de todos, con la figura de Lionel Messi en el equipo", indicó Fernández en diálogo con Radio 10.

"Y de los nuevos vi a Nicolás González como un volante que se adelantaba muy bien y al arquero Emiliano Martínez impresionante. Por eso el trabajo como seleccionador de Scaloni fue maravilloso, ya que fue creciendo poco a poco y nos dio una alegría en un momento difícil para los argentinos", describió.

Fernández recordó entonces que el exarquero mundialista, Sergio Goycochea, decía que Diego Maradona les recomendaba a los futbolistas que en instancias como ésta "pusieran todo, porque para muchos esa era la única alegría que podían tener".

"Y en cuanto a ir a recibir a los jugadores a Ezeiza, no lo hice porque creí oportuno cuidar los protocolos. Y soy respetuoso de los actores que son los futbolistas y el cuerpo técnico, porque ellos son los artífices de esto", apuntó el Presidente.

"Pero estoy dispuesto y encantado de rendirles el homenaje que se merecen por este momento único cuando pueda recibirlos. Pero nunca me he valido de estas cosas para hacer política, porque son de Argentina y no de uno en particular", destacó.

Posteriormente Fernández insistió en elogiar el "trabajo extraordinario de Scaloni, que es de la escuela de José Pekerman. Y eso a los de Argentinos Juniors nos pone muy orgullosos", remarcó.

El actual entrenador argentino fue como futbolista campeón mundial Sub-20 en Malasia 1997, justamente con Pekerman como director técnico.

Finalmente Fernández se refirió a dos temas institucionales vinculados con el fútbol al aclarar que la "AFA no es un problema del Gobierno, sino del fútbol. Y nosotros no tenemos nada que hacer allí. A su presidente, Claudio Tapia, no lo conozco", expresó.

Y en cuanto a lo sugerido por Conmebol respecto de incorporar público a los partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana, manifestó que ese organismo "no puede interferir" en las políticas sanitarias de los países.