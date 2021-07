Sigue siendo alta la ocupación de camas críticas en el norte

El responsable del área de Salud de Reconquista, Alfredo Speratti, se manifestó sobre la crítica situación que atraviesan en el norte provincial.

"Estamos al límite permanente, es muy dinámico, es hora a hora. Por momentos no tenemos camas, por momentos tenemos dos o tres. Pero el sistema de salud viene funcionando al límite. Si bien el nivel de contagios ha disminuido un poco, la gravedad de los contagios no. Estamos viendo que aparece gravedad de contagios en gente más joven también, que es la que no recibió vacunas", explicó. "Sería un grueso error relajarse en este momento, el sistema sigue trabajando al límite".

Por otra parte, respondió una inquietud de una oyente de Cadena OH! sobre la llegada de la segunda dosis de Sputnik V a la región. "Hubo un grupo de 72 personas que vinieron mal turnadas. Les llegó el turno para la segunda dosis de Sputnik y no teníamos las vacunas al no estar cargadas en el sistema", detalló.

"Se les ha tomado los teléfonos, hemos hablado con Santa Fe en el sentido de que no van a ser turnadas de nuevo. Los vamos a llamar desde aquí para que ni bien aparezcan esas segundas dosis sean los primeros en darles esa respuesta que no se les pudo dar".

Adelantó que entre el jueves y el viernes de esta semana llegará un lote muy chico de la segunda dosis de Suptnik, por lo que intentará cumplir con esas 72 personas.

Escuchar también audio completo: