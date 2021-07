Extraña reacción: ¿Luli Salazar le fue infiel a Redrado con Facundo Moyano?

Hace unas semanas Luciana Salazar contestó en Stories si le había sido infiel a Martín Redrado. Con una respuesta categórica dejó a todos con la boca abierta: "Le fui infiel muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó".

De ahí que Rodrigo Lussich lanzó en Intrusos el explosivo rumor de affaire prohibido entre Luli y Facundo Moyano: "Él la recibía en el Hotel Faena. Esta gente tiene relaciones entre sábanas de seda. (...) No van a las casas, les da morbo ir a esos lugares, les gusta mostrarse".

En este contexto, el tema salió a la luz en La Academia, donde antes de presentarla Marcelo Tinelli comentó: "¿Qué tiene que ver Facundo Moyano? ¿Qué dicen?". A un costado del estudio, la participante puso cara de sorpresa y comenzó a negar todo con sus gestos.

Ya plantada en el centro del escenario, el conductor indagó: "¿Qué tiene que ver Moyano?". Una vez más, con cara de abochornada y un dejo de diversión por la versión, Luciana se excusó: "Ay, no. Basta. Marcelo. No sé". Entonces, Tinelli se acercó al productor enmascarado y él contó la bomba de Lussich.

Recién ahí, Salazar poso cara de asombro y fue enfática al mover su cabeza y sus manos para descartar las habladurías: "No me hago cargo de nada que no salga de mi boca". Luli concluyó: "No tengo nada para agregar. Nada que aclarar que no haya salido de mi boca. No voy a opinar sobre el tema".

Fuente: Ciudad Magazine