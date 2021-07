A 30 años del fallecimiento de Enrique Muttis, su hija Daniela lo recordó con orgullo

Exconductor de televisión, pero militante político desde muy joven, Enrique Muttis protagonizó la irrupción del Partido Demócrata Progresista tras la destitución por corrupción de su antecesor, Carlos Aurelio Martínez (PJ), en la intendencia. Fue elegido para el cargo el 26 de noviembre del ‘89, derrotando al peronista Mario Papaleo. Desde Buenos Aires, Daniela Muttis recordó la figura de su padre, a 30 años de su fallecimiento, cuando ejercía la intendencia de Santa Fe.

"Si bien nunca me desligué de Santa Fe porque sigo yendo, poder caminar con la frente en alto y que la gente que me conoce venga y siempre tenga una palabra acerca de él, me llena de orgullo", afirmó Daniela Muttis en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Mientras que yo sea funcionario, nadie de mi familia va a trabajar también en el Estado"

Daniela recordó que estaban de acuerdo con su participación en política. "Por su carácter nunca tuvimos opción de decir otra cosa. Mi mamá ya lo conoció siendo político porque él empezó de muy chico a militar en la Democracia Progresista", resaltó.

También puntualizó que su papá todos los días entraba a cada hogar santafesino y de los alrededores con el noticiero. "Eso le permitió que sea conocido y también a través de su carrera docente lo que ayudó a obtener tantos votos para lograr la intendencia", sostuvo.

Enseñanzas de vida

La hija del exintendente, dijo que la política le gusta mucho y ahora está empezando a reencontrarse con gente del partido. "Pero mi papá decía: 'Mientras que yo sea funcionario, nadie de mi familia va a trabajar también en el Estado'. Él dejó la enseñanza que no todos los políticos son iguales, que no todos tienen prontuarios. Es la gran vara moral que puso en la ciudad de Santa Fe", indicó.

"Hoy, la dirigencia política está muy desacreditada y en estas circunstancias no estaría muy de acuerdo con muchas políticas que se están llevando. Así como tampoco con imágenes de políticos que tenemos", analizó Daniela.

