More Rial disparó contra de Silvia D'Auro: "es una loca psiquiátrica..."

Morena Rial suele responder con sinceridad a las preguntas que le hacen los periodistas. La hija mayor de Jorge Rial siempre trata de mostrarse transparente a la hora de hablar públicamente.

En un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, uno de ellos le preguntó qué relación tiene con su mamá adoptiva, Silvia D'Auro, Morena le dedicó un fuertísimo mensaje por su actitud hacia ella y su hermana Rocío.

"Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...", le dedicó, filosa.

"Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita", siguió, polémica.

Y se despidió haciendo una tajante aclaración. "Igual, no quiero que piensen que me afecta o que me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica... Quien no sabe cuidar a sus hijos está en falta consigo mismo", sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine