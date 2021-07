WhatsApp dará lugar al reclamo

WhatsApp planea mejorar su soporte técnico de atención al usuario.

La aplicación habilitará la posibilidad de reclamar tu cuenta bloqueada directamente desde la aplicación sin recurrir a la web de soporte. Sin duda, algo que alegrará definitivamente a quienes hayan sido bloqueados injustamente por un error o cualquier otro motivo.

Detección automática sensible

La aplicación de mensajería instantánea cuenta con sistemas de detección de infracciones que funcionan de manera automática y que pueden llegar a bloquear la cuenta del usuario o suspenderla por tiempo indefinido.

Muchos de los usuarios de la app están teniendo problemas con bloqueos de cuentas de usuarios sin razón aparente, todo apunta al algoritmo de revisión de material gráfico sensible. También esto puede ocurrir cuando se instalan aplicaciones similares no oficiales u otras que prometen funciones adicionales que todavía no fueron lanzados de manera oficial aunque estén en fase de prueba.

Cuando se le bloquea la cuenta, el usuario tiene pocas posibilidades de poder ponerse en contacto con WhatsApp y reclamar, si considera que el uso que estaba haciendo de la aplicación era legítimo y que se ha bloqueado sin razón su cuenta. Ahora, la compañía de mensajería está trabajando para desarrollar una función que permita solicitar una revisión de la suspensión de forma directa.

Desde la app

Esa posibilidad aparecería en el mismo mensaje de WhatsApp en el que se indica el bloqueo de la cuenta. Al pulsar el botón, se enviará a la cuenta de soporte de WhatsApp la información necesaria para reconfirmar si la actividad que se llevó a cabo violaba las condiciones de servicio de WhatsApp o, si por el contrario, se trataba de un error.

La función de reclamo a los bloqueos llegarán primero a los usuarios de Android, a pesar de que las futuras versiones de iOS están preparándose para recibir la actualización.

